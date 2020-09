X Factor 2020 si presenta in una veste rinnovata, a partire dalla giuria. Al tavolo dei giudici – molto più grande delle scorse edizioni, per rispettare il distanziamento sociale imposto dalle norme anti Covid-19 – siedono 2 nuovi ingressi, un graditissimo ritorno e una conferma.

Emma Marrone, Hell Raton, Mika e Manuel Agnelli sono i 4 giudici della nuova edizione di X Factor che vede al comando, nuovamente, Alessandro Cattelan.

Da giovedì 17 settembre X Factor 2020 parte con le 3 puntate dedicate alle audizioni, su Sky Uno ma anche su TV8 (il venerdì) e on demand. A seguire, 2 BootCamp, una puntata Last Call e poi i Live Show, dal 29 ottobre.

In uno studio completamente rinnovato – con una scenografia urban e più essenziale – X Factor va in scena dallo storico Teatro 5 di Cinecittà, il teatro di posa più grande d’Europa, rigorosamente senza pubblico. Si sposterà per i Live Show all’ex Area Expo di Milano.

Grande protagonista è la musica, che torna centrale in un’edizione che non può essere influenzata dal boato dei fan, almeno nelle prime fasi. L’assenza del pubblico favorisce il

ritorno alla dimensione più intima e Back To Music diventa d’obbligo il claim di questa edizione particolare.

In una conferenza stampa rigorosamente in streaming, i giudici hanno raccontato la loro nuova avventura alla vigilia dell’avvio di X Factor 2020. Le puntate delle audizioni sono già stato registrate e montate nella loro versione definitiva, anticipate alla stampa prima della presentazione ufficiale di #XF2020.

Emma Marrone ha raccontato una delle sue paure più grandi, prima dell’inizio di questa avventura in giuria: farsi influenzare dagli altri giudici. Una paura che Emma si è prontamente gettata alle spalle, spiegando: “Cerco di mantenere il punto anche quando ci sono visioni discordanti perché è questo il bello, ognuno porta una visione diversa”.

Il ritorno di Mika al tavolo dei giudici non era così scontato. L’artista ha già preso parte a X Factor Italia salvo poi prediligere talent show esteri. “Sono stato chiamato tante volte per diversi programmi nel mondo. La chiamata di X Factor Italia è arrivata in un momento in cui era tutto sospeso ma proprio per questo è stata una sfida maggiore”, ha spiegato. “C’era una visione particolare e si parlava di cambiare la maniera di mettere insieme lo show, trasmettendo storie; lo trovo super interessante”, ha proseguito. Mika ha accettato il nuovo incarico da giudice con l’intento di suscitare emozioni e di riportare al centro la musica che parla al cuore.

Hell Raton ha accettato il compito per portare sul piccolo schermo ciò che ogni giorno mostra ai suoi allievi: “Non voglio che i miei ragazzi sentano che è solo retorica, voglio dar loro un esempio”. Lo schermo televisivo è per lui anche l’occasione di scovare nuovi talenti.

Per Manuel Agnelli si tratta di una conferma: il giudice è pronto a guidare il suo nuovo team di talenti accompagnando ognuno di loro in un percorso di crescita, al di là dei numeri e delle classifiche successive.

Emma Marrone non poteva esimersi dal rispondere a domande su Amici e su Maria De Filippi. Da giudice del talent show che l’ha lanciata al passaggio a Sky, Emma si è detta felice di essere stata accolta molto bene dal nuovo team di lavoro che la fa sentire stimata e benvoluta: “La mia opinione è ben accetta, mi ascoltano quando parlo. Tutta la squadra di X Factor mi ha fatto sentire a casa”.

Rispetto ad Amici di Maria De Filippi, in termini di ambiente di lavoro, non ci sono grandi differenze: “Sono entrambi talent che credono nei giovani”.

Ad essere cambiata è proprio Emma stessa: “Sono io che sono diversa perché quando sei piccola vivi con i tuoi genitori, poi li saluti e dici: “Voglio rischiare, voglio provare altre strade”. Ho fatto esperienze in una famiglia che sarà sempre un porto sicuro. Maria mi ha vista in questi 10 anni realizzarmi e combattere le mie battaglie, diventare artista, evolvermi. L’unica cosa diversa sono io che sono cresciuta. Non ho paura di fare scelte e di lavorare in posti diversi”.

In conferenza stampa si riconosce anche un grande limite della scorsa edizione del programma: era un bellissimo quadro che non emozionava abbastanza. L’ambizione questa volta è quella di mostrare il mondo dei giovani, ricco di valori positivi con l’obiettivo di creare una forte connessione con il pubblico.

Shoot The Talent

X Factor sarà anche un racconto fotografico. Il progetto Shoot The Talent verrà realizzato in collaborazione con Sky Arte. Quattro i fotografi scelti: Claudia Ferri, Federica Sasso, Karim El Maktafi e Federica Belli; a loro il compito di catturare l’animo dei giudici, dei concorrenti e delle serate di X Factor 2020. Il lavoro finale confluirà in una mostra.

X Factor 2020 – il programma

Le Audizioni: 17 e 24 settembre – 1° ottobre

Bootcamp: 8 e 15 ottobre

Last Call: 22 ottobre

X Factor 2020 – Live: In diretta dal 29 ottobre dall’ex area Expo di Milano