Per oggi 15 settembre è atteso l’evento Apple, che potrete seguire in diretta streaming nelle modalità che stiamo per elencarvi. A margine della giornata odierna fino a poco tempo fa si era convinti avremmo fatto la conoscenza della nuova linea degli iPhone 12, che probabilmente saranno presentati ad ottobre per via dei ritardi accumulati nella filiera produttiva relativamente alla pandemia da Coronavirus. L’evento Apple del 15 settembre, al contrario, dovrebbe portare con sé altre novità, tra cui gli Apple Watch Series 6, un Apple Watch più economico che si adatti agli standard generali, il nuovo iPad Air, le cuffie AirPods Studio, un HomePod a buon mercato, gli AirTags, un Mac con processore proprietario e la Golden Master di iOS 14, l’ultimo sistema operativo della mela morsicata.

Questo è quello che ci aspettiamo di vedere presentato a margine dell’evento Apple di oggi 15 settembre, che prenderà il via, anche quest’anno, alle ore 19 italiane. Vi state chiedendo come seguire la presentazione in diretta streaming? La risposta è molto semplice: in presa live dallo Steve Jobs Theater, auditorium dedicato al fondatore dell’azienda situato all’interno di Apple Park, l’evento Apple sarà trasmesso sul sito della società di Cupertino, raggiungibile a questo indirizzo, come pure attraverso l’app ‘Apple Events’, disponibile su Apple TV. Più facilmente potrete seguire la diretta streaming attraverso la relativa pagina YouTube.

Adesso che avete tutto l’occorrente per seguire la diretta streaming dell’evento Apple di oggi 15 settembre, non ci resta che attendere il rintoco delle ore 19 italiane, e sperare che in qualche modo verranno almeno fornite delle piccole anticipazioni sui prossimi iPhone 12, che ci aspettavamo sarebbero staio i protagonisti assoluti della manifestazione come ogni anno a questa parte. In ogni caso, come sopra ribadito, le novità saranno comunque tante, tra cui la Golden Master di iOS 14, che in tanti stanno aspettando.