Una vera e propria anomalia quella che stiamo vivendo in questo periodo coi problemi Wikipedia, considerando il fatto che la nota enciclopedia digitale non funziona oggi 15 settembre. A dirla tutta, le prime segnalazioni sono pervenuti poco dopo le 22 di lunedì sera, ma superata la mezzanotte la situazione non pare migliorare per il pubblico italiano. Secondo quanto ho avuto modo di verificare in questi minuti, il malfunzionamento dovrebbe riguardare solo il nostro Paese, come avvenuto poche settimane fa secondo il report che ho portato alla vostra attenzione.

Il potenziale down coi problemi Wikipedia che non funziona oggi 15 settembre

Parlare di down è probabilmente esagerato, almeno stando alla mole di segnalazioni che ho registrato in questi minuti al momento della pubblicazione dell’articolo, ma è chiaro che i problemi Wikipedia nella notte tra lunedì e martedì non stiano passando inosservati. Per parte degli utenti italiani il servizio non funziona e per ora si fa molta fatica ad individuare quei fattori che consentono ad alcuni di accedere, come nel caso del sottoscritto.

Ci sono testimonianze in rete, come quelle raccolte su Down Detector, secondo cui è possibile mettersi alle spalle i problemi Wikipedia del 15 settembre utilizzando un browser che permette il VPN dinamico. Ad esempio, non sono pochi gli internauti che in questi minuti sfruttando le caratteristiche di Opera e un IP VPN casuale americano riescano ad entrare senza problemi. Staremo a vedere se il “semi down” rientrerà per tutti in tempi rapidi.