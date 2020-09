Finalmente ci siamo, Moto E7 Plus debutta in Italia a solo una manciata di giorni dalla sua presentazione ufficiale avvenuta in Brasile. Dopo G9 Plus, Motorola tenta dunque i potenziali acquirenti tricolore con un nuovo smartphone, dalle caratteristiche tecniche sicuramente più modeste rispetto a quelle del device precedente, ma non per questo meno interessanti.

Prima di tutto, sappiamo che il Moto E7 Plus è disponibile in vendita sul nostro mercato in due diverse colorazioni, vale a dire Misty Blue e Twilight Orange. A colpire particolarmente è la sua ampia batteria da 5000 mAh – con ricarica a 10W – che stando alle promesse della compagnia alata permette di guardare video per 21 ore o di navigare su internet per 15 ore. Nella scheda squisitamente tecnica troviamo pure un processore Qualcomm Snapdragon 460 con GPU Adreno 610 ed un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e un notch a forma di goccia che ospita la cam anteriore da 8MP. Per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore, Motorola ha dotato il suo ultimo device mobile di una doppia fotocamera con sensore principale da 48MP, con flash LED e registrazione video fino a 1080p e 60fps.

Il Moto E7 Plus presenta poi 4 GB adibiti alla RAM e 64 GB dedicati alla memoria di archiviazione interna, comunque espandibile. Il sistema operativo utilizzato è Android 10, mentre le dimensioni sono di 165,2×75,7×9,2mm, per un peso complessivo di 200 grammi. Non manca un sensore delle impronte digitali posto sulla scocca posteriore, mentre per quanto riguarda la connettività abbiamo G LTE, WiFi 802.11 b/g/n a 2,4GHz, Bluetooth 5.0, micro-USB, jack da 3,5mm, NO NFC, GPS e Glonass Galileo. Moto E7 Plus sarà disponibile all’acquisto in Italia a partire da fine settembre a 169 euro. Cosa ne dite, siete tentati? Oppure vi ha ingolosito di più il rapporto qualità prezzo del Moto G9 Plus? Fatecelo sapere poco più in basso in questo stesso articolo nella bianca lavagna dei commenti.