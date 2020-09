Fa un po’ ridere, e sappiamo perché, ma il video di November Rain dei Guns N’ Roses piace talmente tanto a Donald Trump da aver costretto il suo staff a visionarlo nella Sala Ovale della Casa Bianca fino a voler inserire la canzone nella playlist da trasmettere durante i comizi.

Sì, fa ridere se ricordiamo quanti blast sono arrivati dal mondo del rock all’indirizzo dell’inquilino della Casa Bianca. Lo stesso Axl Rose, per esempio, aveva definito il tycoon “persona ripugnante” dopo aver saputo che il presidente degli Stati Uniti aveva fatto suonare una cover di Live And Let Die durante una delle sue apparizioni pubbliche. La notizia non è una voce di corridoio: a parlare è Sarah Huckabee Sanders, ex portavoce della Casa Bianca nonché persona molto vicina al presidente.

Nel suo libro Speaking For Myself la Sanders rivela l’episodio. La pagina in cui si parla della passione di Trump per il video di November Rain dei Guns N’ Roses è stata resa pubblica da Newsweek e dall’inviata di Bloomberg News Jennifer Jacobs. Per il momento la band di Welcome To The Jungle non ha replicato, ma c’è già chi prevede una diffida legale, l’ennesima, contro l’inquilino della Casa Bianca.

Il mondo della musica è in continuo dissing con il presidente degli Stati Uniti, sia dal fronte del pop – Taylor Swift e Lady Gaga in prima linea – che da quello più verace del rock con Bruce Springsteen in testa, seguito dai REM e dai Rolling Stones.

Che reazione avranno Axl Rose, Slash e tutti altri elementi della band? A proposito di November Rain dei Guns N’ Roses Donald Trump avrebbe detto: “È il più grande video musicale di tutti i tempi” e la canzone è già stata trasmessa durante un evento pubblico nel Michigan, come riporta Sarah Huckabee Sanders nel suo libro.