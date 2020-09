Il nuovo singolo di Federica Carta e Random è Morositas. Il brano sarà in radio a cominciare dal 18 settembre, così com’è stato annunciato sui canali social dell’artista che torna così in radio dopo la proficua collaborazione con Chadia Rodriguez, che ha portato in rotazione radiofonica ma anche sul palco del Vodafone Battiti Live nei mesi estivi appena trascorsi.

Nei giorni scorsi, Federica Carta è stata anche una delle protagoniste del chiacchierato red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, al quale ha partecipato in occasione della prèmiere di Le Sorelle Macaluso di Emma Dante. In occasione della sfilata sul tappeto rosso, Federica Carta ha sfoggiato un abito a noleggio, con il chiaro intento di lanciare un messaggio contro gli sprechi.

La carriera di Federica Carta è esplosa a seguito della partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dopo il quale ha pubblicato il disco Federica, sotto la produzione di Elisa e su etichetta Universal Music. Il 2018 è l’anno di Molto Più Di Un Film, al quale fa seguire, nel 2019, la prima partecipazione al Festival di Sanremo con Shade in Senza Farlo Apposta. Il brano ha riscosso un grande successo in termini di vendite, risultando uno dei brani più trasmessi in radio.

L’ultima prova di studio risale al 2019, con Popcorn. L’ultimo singolo risale invece a qualche mese fa, Easy, entrato in rotazione radiofonica a cominciare dal 30 aprile scorso. Il brano ha anticipato la collaborazione con Chadia Rodriguez, che ha portato avanti per tutta l’estate.

Random viene dalla partecipazione ad Amici Speciali, nel quale ha presentato il singolo Sono Un Bravo Ragazzo Un Po’ Fuori di Testa. La sua presenza sul palco ha contribuito alla raccolta fondi da destinare alla Protezione Civile, da mesi in prima linea nella lotta all’emergenza Coronavirus.

Morositas sarà in radio e in tutte le piattaforme di streaming digitale a cominciare dal 18 settembre, come annunciato dall’artista sui suoi canali social.