Si è venuto a creare un grosso malinteso in queste ore a proposito della famosa foto della scuola senza banchi, che a conti fatti ritrae bambini in ginocchio a Genova durante la lezione nel primo giorno di didattica post Covid-19. Una questione che, se non spiegata bene, rischia di creare disinformazione a 360 gradi, come avvenuto pochi giorni fa con la vicenda di Flavio Briatore positivo al Coronavirus. Ecco perché voglio specificare alcuni concetti, tenendo a mente che è venuta fuori anche una storia su Amatrice e sul governatore della Liguria, Toti.

Precisazioni su scuola senza banchi e bambini in ginocchio: le news su Toti, Genova e Amatrice

Nello specifico, ritengo che la vicenda debba essere trattata in modo più approfondito. Da un lato c’è il fatto in sé, con la foto dei bambini in ginocchio a Genova. Una scuola senza banchi, che verrà rifornita nella giornata di oggi, ed una contestualizzazione più chiara attraverso una comunicazione ufficiale diramata dall’istituto in questione. Uno dei dirigenti, infatti, ha spiegato che quello di ieri era un giorno di festa e non di “didattica tradizionale”. Il clima era sereno e si è voluto evitare di utilizzare i vecchi banchi per poche ore, prima che questi facessero posto a quelli previsti dal nuovo decreto.

Detto questo, il governatore della Liguria, Toti, è stato accusato insieme ad alcune testate di aver diffuso una fake news. A causa di un risultato anomalo restituito di Google Immagini, infatti, pare che La Nuova Padania abbia parlato di questa foto a proposito di una scuola di Amatrice. Si tratta però di un gioco di correlazioni sulle foto che ha restituito un’anteprima sbagliata. In realtà, infatti, la fonte ha effettivamente associato la tanto discussa immagine alla scuola di Genova.

Dunque, tra conferme e precisazioni, ci sono necessariamente alcuni concetti da chiarire oggi 15 settembre a proposito dei banchi senza scuola a Genova e dei bambini in ginocchio in occasione del primo giorno di didattica.