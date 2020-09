Rullo di tamburi signori e signore perché la Rai ha deciso di confermare la messa in onda de Lo Straordinario Mondo di Zoey in esclusiva su RaiPlay con i dodici episodi della prima stagione. La notizia era nell’aria già da un po’ ma quando si tratta della tv pubblica è sempre da prendere tutto un po’ con le pinze fino a quando non c’è una notizia ufficiale e questo è successo poco fa quando la Rai ha rilasciato il comunicato stampa annunciando la messa in onda della serie dopo il successo riportato negli Stati Uniti.

I dodici episodi della prima stagione non saranno rilasciati tutti insieme ma da mercoledì 16 settembre saranno in esclusiva su RaiPlay in prima visione per l’Italia tre alla volta. Creata da Austin Winsberg e prodotta da Lionsgate con Universal Music, Lo Straordinario Mondo di Zoey è la divertente e commovente storia di Zoey Clarke, una programmatrice informatica di venti anni che vive a San Francisco, e che tutti giorni ha a che fare con una rara malattia neurovegetativa che ha colpito il padre.

In seguito ad un incidente, durante una risonanza magnetica, la bella protagonista scopre di poter ascoltare i pensieri più intimi delle persone che la circondano e che comunicano con lei attraverso canzoni pop e grazie a questo riesce a capire meglio tutti coloro che la circondano e decide così di aiutare chi ha bisogno.

La serie prenderà il via su RaiPlay il 16 settembre con i primi tre episodi dei dodici previsti a cominciare dal primo, quello in cui conosceremo la vita di Zoey prima dell’incidente, durante e dopo, con questa nuova consapevolezza. Nel secondo episodio, invece, dal titolo “Lo straordinario miglior amico di Zoey“, la protagonista cerca di capire come controllare la sua nuova capacità mentre esplora i sentimenti che il suo migliore amico prova per lei. Intanto il padre Mitch fa nuovi progressi contro la malattia e questo restituisce nuove speranze alla sua famiglia.

Infine, nel terzo episodio, “Lo straordinario Capo di Zoey“, la ragazza deve decidere se farsi coinvolgere o meno nei problemi matrimoniali del suo capo mentre riesce a creare un nuovo programma per comunicare con il padre, Mitch, ma la sua prima parola non è quella che tutti si aspettavano e Maggie, la madre di Zoey, entra in crisi.

Nel cast de Lo Straordinario Mondo di Zoey, al fianco di Jane Levy ci saranno anche Skylar Astin, Alex Newell, John Clarence Stewart, Peter Gallagher, Mary Steenburgen e Lauren Graham.

La serie è programmata per andare in onda una volta al settimana con tre episodi per un totale di quattro rilasci. Gli episodi saranno disponibili sia in inglese che in italiana, sono sottotitolati e sarà possibile scaricarli e guardarli anche off-line.