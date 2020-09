Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi posano in abiti nuziali sulla copertina di TelePiù, al quale anticipano importanti novità per Claudio e Alice ne L’Allieva 3. Sogno o realtà: il settimanale ha davvero spoilerato l’evento più atteso dai fan della fiction? L’ex specializzanda in medicina legale è riuscita finalmente a convincere un irremovibile CC ad andare all’altare? Oppure si tratta di uno dei tanti sogni della giovane di Sacrofano?

Probabilmente per la risposta dovremo attendere il debutto de L‘Allieva 3. Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, dopo aver anticipato le dinamiche sentimentali e lavorative in un video backstage direttamente dal set – l’arrivo del fratello di Claudio è certamente uno degli ostacoli che i due promessi sposi dovranno superare – hanno rilasciato una nuova intervista al settimanale TelePiù riguardo la terza stagione della fiction di Rai1.

“Alla fine della scorsa stagione abbiamo lasciato Alice e Claudio con una specie di promessa di matrimonio che si concretizzerà nella prima puntata de L’Allieva 3”, rivela la Mastronardi, prima di avvertire i lettori di TelePiù di non aspettarsi una proposta tutta rose e fiori. Il tutto infatti avverrà nello stile di Claudio. Poi, bisogna vedere se il matrimonio si concretizzerà nel finale di stagione – o meglio, di serie.

Guanciale invece spiega che ne L‘Allieva 3 il suo personaggio mostrerà le sue fragilità. Il rapporto tra Alice e Claudio, infatti, si intensifica professionalmente. “La gestione del rapporto diventa complicata nel momento in cui l’allieva guadagna la sua autonomia. Alice giustamente comincia a lavorare in maniera indipendente, viene gratificata e riconosciuta per le sue grandi qualità ed entra in una fase esaltante della sua vita. Claudio, che tutto questo già l’ha vissuto, si ritrova invece da professionista navigato a faticare per un ulteriore salto di qualità.”

La coppia è comunque molto solida, ma nonostante ciò Claudio si sentirà l’anello debole del rapporto. “Alice è in una fase di crescita della sua vita, mentre lui si sente in una fase di stallo”, continua Lino Guanciale a TelePiù. “Questo lo disorienta e Conforti dimostrerà fragilità nuove e inaspettate.”

La storia non prenderà pieghe drammatiche, ma ovviamente ci sarà ancora il tono della commedia che contraddistingue la fiction Rai. “Chi ama i battibecchi tra Alice e CC non rimarrà deluso, come non lo sarà chi è divertito dalla cattiveria di CC”, conclude Guanciale.

La messa in onda de L’Allieva 3 è prevista per il 27 settembre, ma non è da escludere un cambio di programmazione.

Ecco alcuni screen di TelePiù con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi: