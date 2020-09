Il dramma poliziesco più longevo della tv, Law & Order – Unità Vittime Speciali, è tornato ufficialmente in produzione per iniziare le riprese della stagione numero 22.

Il 14 settembre la star e la produttrice esecutiva della serie Mariska Hargitay ha condiviso col pubblico le foto del dietro le quinte del set, mostrando i membri della troupe e del cast in fila in attesa di essere sottoposti ai test per la rilevazione del COVID-19. Poi una foto al trucco e parrucco con una truccatrice mascherata, per mostrare come si lavora su un set nell’era della pandemia tra dispositivi di sicurezza personali e distanziamento fisico, come previsto dai protocolli anti-contagio.

Lo scorso sabato il cast si era riunito per la prima lettura del copione della 22ª stagione di Law & Order – Unità Vittime Speciali che riguarderà, peraltro, proprio la pandemia di Coronavirus.

Come molte altre serie tv, infatti, dai medical drama alle commedie, anche il longevo procedural di NBC ha deciso di non ignorare il più grande fenomeno mondiale del secolo sul fronte della salute pubblica. Così, la sceneggiatura della premiere della stagione 22, scritta dalla produttrice esecutiva della serie Julie Martin e dal produttore e showrunner Warren Leight, si intitolerà proprio Remember Me In Quarantine.

Oltre all’emergenza sanitaria innescata dal Coronavirus, la prossima stagione di Law & Order – Unità Vittime Speciali dovrebbe anche affrontare anche l’altro tema di grandissima attualità negli Stati Uniti negli ultimi mesi, quello della brutalità della polizia contro gli afroamericani e delle proteste del movimento Black Lives Matter, sulla scia della morte di George Floyd e di altri casi simili di soprusi delle forze dell’ordine contro minoranze etniche.

Tra le altre serie create da Dick Wolf, stanno per ricominciare le riprese anche del franchise Chicago (Med, Fire e P.D.), con la riapertura dei set prevista tra il 22 settembre e il 6 ottobre, anche se NBCUniversal si riserva di cambiare i suoi piani a seconda delle contingenze. Come per tutti gli altri studios, anche NBC prevede protocolli rigidi sul fronte della sicurezza, della prevenzione e dei turni di lavoro per permettere ad artisti e tecnici di affrontare la ripresa dell’attività professionale minimizzando il più possibile i rischi di contagio.