Nell’anno in cui il loro riavvicinamento è diventato palese in favore di telecamere, Jennifer Aniston e Brad Pitt si sono ritrovati ancora una volta dopo le belle immagini dal backstage degli Screen Actors Guild Awards dello scorso gennaio, quando l’attore si complimentò con la sua ex moglie premiata per la performance nella serie The Morning Show.

Stavolta Jennifer Aniston e Brad Pitt si sono rivisti solo a distanza, durante un collegamento online, per una lettura del copione della commedia per adolescenti del 1982 Fast Times at Ridgemont High (titolo italiano Fuori di Testa): insieme a loro, un super gruppo di artisti, tutti collegati dalle rispettive case in nome del distanziamento imposto dal Coronavirus, come Morgan Freeman, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Sean Penn, John Legend, Shia Labeouf, Ray Liotta, Jimmy Kimmel, Henry Golding e Dane Cook.

La foto apparsa in rete lunedì 14 settembre anticipa la trasmissione via social di un’iniziativa a scopo benefico: la lettura del copione di Fast Times at Ridgemont High da parte di questo gruppo di star servirà a raccogliere fondi per CORE, un’organizzazione di beneficenza che presta soccorsi di prima emergenza in questo periodo di pandemia da Coronavirus, e per Reform Alliance, il progetto di riforma della giustizia penale che auspica una giustizia più equa.

“Siamo così entusiasti di presentarvi finalmente la nostra lettura di Fast Times in quella che devo dire è la più bella classe virtuale in cui sia mai stato – ha detto il presentatore Dane Cook in una dichiarazione che anticipa la trasmissione dell’evento – Questo fantastico gruppo di artisti era assolutamente impegnato a sostenere due organizzazioni vitali – CORE e Reform Alliance – e siamo entusiasti di condividere scene buffe e divertenti del nostro piccolo progetto di classe“.

Questo super cast interpreterà la commedia in un evento trasmesso in streaming sui profili Facebook Live, TikTok e LIVEXLIVE dell’organizzazione CORE giovedì 17 settembre, in occasione del 38° anniversario dell’iconica commedia: come quasi tutti i partecipanti all’iniziativa, Jennifer Aniston e Brad Pitt non facevano parte del cast originale (a differenza di Sean Penn, invece, che nel film interpretava Jeff Spicoli) e non è chiaro quali personaggi saranno chiamati ad impersonare.

La lettura del copione con questa reunion virtuale degli attori rappresenta il primo incontro – almeno pubblicamente – tra Jennifer Aniston e Brad Pitt dopo le immagini scattate a gennaio durante il loro saluto alla premiazione dei SAG Awards, quando per la prima volta sono apparsi in pubblico sorridenti e complici dopo la fine del loro matrimonio, durato dal 2000 al 2005. I rapporti tra i due sono enormemente migliorati negli ultimi anni: chi li conosce sostiene che siano ormai amici e abbiano seppellito le animosità relative alla brusca separazione, avvenuta quando Pitt ha incontrato – e poi sposato – Angelina Jolie sul set della commedia Mr. e Mrs Smith.