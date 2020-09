Si moltiplicano i tentativi di imitazione di TikTok per cavalcare l’onda di successo del nuovo social e soprattutto nell’ottica di catturare il pubblico di riferimento della piattaforma ossia il più giovane, quello degli adolescenti. Scende in campo ora Google con la YouTube e con una sua funzione presto integrata chiamata Shorts.

Come sarà Shorts e quanto differirà proprio da TikTok? In pratica dovrebbe essere quasi una copia della piattaforma concorrente. Al centro del servizio ci sarà sempre la condivisione di mini video della durata massima di 15 secondi. A questi potranno essere aggiunti speciali effetti grafici e animazioni proprio come sul social cinese. I punti di forza del nuovo arrivato potrebbero risiedere nelle colonne sonore associate proprio ai brevi shorts. YouTube mette a disposizione la sua smisurata libreria di brani che faranno certamente la differenza.

Esiste già un’anteprima di YouTube Shorts? Nel box riportato più sotto, Google da un assaggio di come apparirà la funzione. Il pulsante per il via alla breve clip sarebbe ben in evidenza al centro dello schermo per dare il via proprio alla registrazione del contenuto e poi alla sua personalizzazione. Non ci sono particolari dubbi sul fatto che le modalità per la creazione delle clip saranno abbastanza intuitive e non lasceranno spazio a dubbi.

YouTube Shorts potrebbe fare le scarpe a TikTok? Ci sono tutte le basi per dare vita ad una concorrenza molto agguerrita. Non si parte da zero ma la nuova funzione social sarà integrata all’interno della piattaforma video. Quest’ultima è visitata da milioni di utenti globali nel mondo ogni giorno. Non ci sono particolari dubbi dunque sul fatto che il nuovo arrivato darà almeno fastidio al competitor. Sulla possibilità di giocarsi alla pari la nuova partita social bisognerà almeno attendere che il servizio sia attivo del tutto e si possa provarlo per testarne la bontà.