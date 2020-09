La giornata odierna sarà molto importante per Apple, anche se probabilmente non si potrà dire lo stesso per iPhone 12. Il colosso di Cupertino oggi darà vita al suo personalissimo show, che metterà sul piatto tutte le novità per il prossimo futuro. Tra queste, almeno per quanto riguarda l’evento in questione, potrebbe non figurare il prossimo smartphone. Siamo di fronte a voci di corridoio ovviamente, che potranno essere confermate o smentite dai diretti interessati già nelle prossime ore.

Nell’attesa che l’evento di Apple prenda il via, nuove indiscrezioni sono trapelate nel web in merito proprio ad iPhone 12. E sono rumor che ridimensionano le ambizioni del dispositivo, almeno sotto il profilo prestazionale.

Sacrificio iPhone 12, niente 120 Hz?

Stando a quanto riportato su The Verge, il nuovo smartphone della mela morsicata non dovrebbe supportare un preciso refresh rate dello schermo. Parliamo di quello a 120 Hz, potenzialmente assente sul melafonino di ultimissima generazione.

L’indiscrezione arriva da un analista, e va però in netto contrasto con altri rumor degli ultimi giorni. In quel caso il supporto era garantito da alcuni leak che mostravano proprio un parametro ad hoc nelle impostazioni. Quest’ultimo permetteva l’abilitazione di un refresh rate elevato.

Difficile dire quale delle due sia la strada che Apple percorrerà con iPhone 12, dal momento che nessun commento è arrivato dai vertici della compagnia. Certo è che, qualora le ultime indiscrezioni dovessero essere confermate, il gap con Android sul fronte del refresh rate dei display andrebbe allargandosi.

Già diversi sono infatti gli smartphone del robottino verde che supportano attivamente questa feature. Attivabile o disattivabile a propria discrezione, visto comunque il consumo energetico maggiorato che influisce sul rendimento della batteria.

Nell’attesa che arrivino le ufficialità del caso, non è dunque da escludere la possibilità di un altro anno a 60 Hz per gli utenti Apple. Restate sintonizzati su queste pagine per tutti gli aggiornamenti sugli sviluppi.

Fonte