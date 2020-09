Ieri sera il mio nuovo programma WE HAVE A DREAM non poteva iniziare meglio.

La mia intenzione infatti di raccontare solo sogni e vicende positive ha debuttato con una telefonata a Monia, la moglie del Gallo (al secolo Claudio Golinelli), che ha raccontato le splendide notizie che sono arrivate dall’ospedale dove il leggendario bassista di Vasco Rossi ha subito l’intervento di trapianto del fegato.



Incredibile nel frattempo l’affetto mostrato dal pubblico per questo musicista tanto geniale quanto funambolico. La notizia di questo suo ulteriore difficile momento ha avuto varie homepage, tra cui quella del Corriere e di OM con commenti e gesti d’affetto a pioggia da ogni parte.



Monia ha raccontato di non poter assolutamente andare a trovare il marito, ma che ogni giorno riceve notizie alle 16:00. Tutto pare sia andato bene, al punto che gli stessi medici si dicono piacevolmente sorpresi dalla grande forza del Gallo. Ieri nella prima telefonata a sua moglie, Claudio ha fatto gli auguri alla loro figlia Sofia, visto che era il giorno del suo compleanno. Poi tra una cosa e l’altra si è lamentato che non gli danno da bere e Monia mi ha detto che da questa frase del marito si capisce tutto: “Se già rompe il cazzo allora vuol dire che sta bene!”.



Le prime notizie sulla corsa da Frosinone, dove il Gallo ha ricevuto la telefonata che c’era un fegato compatibile con il suo, fino all’ospedale Sant’Orsola, dove immediatamente si è proceduto agli ultimi esami e all’intervento, durato più di dieci ore, me le aveva date Cicci Bagnoli, bravissimo chitarrista nonché suo figlio acquisito. Trovi la sua testimonianza sulla mia pagina Facebook a questo link.

Ieri sera, alla fine di WE HAVE A DREAM, mi sono collegato con Cicci Bagnoli che mi ha mostrato in diretta uno scorcio del concerto di Stef Burns al Codishow di Codigoro. Cicci ha chiesto a Stef di esibirsi al posto del previsto concerto suo col Gallo.



Aspetto presto il Gallo con Cicci Bagnoli alla chitarra live nel Premiato Circo Volante del BARONE ROSSO che ripartirà presto. Go Gallo Gooooo !!!

