I Miei Preferiti Di Sempre su Spotify: arriva la nuova funzione che consente agli ascoltatori di condividere i propri brani e i propri podcast preferiti direttamente sui social.

I Miei Preferiti Di Sempre su Spotify è disponibile sia per utenti Free che per utenti Premium a livello globale, e fa parte della campagna Musica E Podcast che Spotify ha lanciato in tutto il mondo per raccontare artisti e personaggi pubblici attraverso podcast.

Tra questi ci sono Emma, Marco Mengoni, Gaia, Ghemon, Myss Keta e Marco Montemagno protagonisti di podcast speciali attraverso i quali si sono raccontati e hanno raccontato agli utenti le proprie passioni in fatto di musica e podcast.



M¥ss Keta ha raccontato: “Ascolto molti podcast, in particolare mi piacciono molto quelli crime e

quelli che raccontano storie interessanti, adoro ascoltare i podcast in compagnia di un bel

mimosa, cin cin!”



Marco Montemagno ha svelato i suoi gusti musicali e i suoi artisti preferiti, tra italiani ed internazionali: “I miei artisti preferiti sono Ligabue, Vasco Rossi e tutta la musica italiana, non ho un genere musicale preferito e spazio da Marc Anthony a Tom Jones. Ascolto la musica in ogni occasione, mentre lavoro, mentre mi rilasso o mi alleno. Musica! Musica sempre!”



Anche Gaia Gozzi, vincitrice in carica di Amici di Maria De Filippi, ha parlato dei suoi gusti in termini di podcast: “Il mio Podcast preferito è Morgana, senza dubbio, che racconta storie di donne forti che hanno saputo dire la loro in contesti sociali difficili. Altri Podcast che ascolto volentieri sono Venti e Senza Rossetto”.

La cantante ha poi consigliato di ascoltare quello di Lodovica Comello: “Consiglio poi a tutti di ascoltare L’Asciugona di Lodovica Comello, molto divertente e ironico. Il momento in cui ascolto di più i Podcast è quando sono in viaggio!”



Ghemon ha parlato dei podcast come di una delle sue grandi passioni e raccontato quali sono i suoi generi preferiti: “I podcast sono una mia grande passione e li seguo da tanti anni. I miei generi sono quelli musicali e comici. Il mio preferito in assoluto è Questlove Supreme di Questlove, il batterista dei The Roots, che riesce a tirar fuori delle cose molto interessanti che non vengono fuori in genere nelle interviste. Adoro ascoltare i ‘miei’ Podcast la mattina a colazione”.