Si intitola Holy il nuovo singolo di Justin Bieber? Mancano conferme ufficiali ma gli indizi portano in questa direzione. I fan di Justin Bieber li hanno raccolti ovunque e, stando a quanto giunge all’orecchio della redazione di OM, il nuovo brano inedito del cantante potrebbe intitolarsi proprio Holy.

Il singolo sembra sia atteso per questo venerdì, 18 settembre. Va però considerato il lecito dubbio che in realtà questo venerdì possa partire solo il pre-order o il pre-save del singolo. Negli store digitali, infatti, non c’è ancora traccia esplicita del nuovo pezzo di Bieber che ha già disseminato indizi sui social per dare appuntamento a venerdì.

Mancano sicuramente pochi giorni, dunque, al ritorno ufficiale di Justin Bieber. Il ritorno potrebbe riguardare già il rilascio di nuova musica oppure l’annuncio del brano che segna il suo comeback discografico. Holy è ormai una certezza. O meglio, il rilascio imminente di un singolo lo è. Quanto al titolo, la discussione è ancora aperta.

Gli indizi nascosti – scovati dagli attenti fan dell’artista – ci portano effettivamente in direzione di un pezzo dal titolo Holy ma va considerato che al momento non c’è un comunicato ufficiale né una dichiarazione a supporto di questa supposizione, né da parte del cantante né tantomeno dal suo management o dall’etichetta produttrice.

Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore. Intanto l’invito è quello a monitorare i social di Justin Bieber e a connettersi venerdì 18 settembre quando, sicuramente, l’artista avrà da divulgare qualche novità. La novità potrebbe consistere nell’audio del pezzo oppure nell’annuncio dei primi dettagli ufficiali sul suo ritorno in radio e nel mercato internazionale.

Holy – ipotizziamo che sia effettivamente questo il titolo del pezzo inedito – potrebbe inoltre anticipare un disco di Bieber con annesso tour mondiale, Covid-19 permettendo. Intanto per Bieber è tempo di festeggiare il primo anniversario di matrimonio con Hailey Baldwin.