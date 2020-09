Gigi D’Alessio regala l’album a un fan che sui social ha confessato di non avere le possibilità di comprarlo. Il successo di Buongiorno continua con un gesto di cuore del cantautore napoletano. Nelle ultime ore, infatti, un uomo ha lamentato una condizione di difficoltà in cui versa la sua famiglia, e questo gli impedisce di comprare il disco del suo artista preferito.

“Me lo comprerei con tutto il cuore”, scrive l’utente in dialetto napoletano prima di scrivere che non ne ha la possibilità. Per questo ragazzo il “buongiorno” di Gigi D’Alessio è quasi un grido di speranza, visto che – come racconta lui stesso – si ritrova a vivere ancora in casa della madre insieme a sua moglie e ai suoi figli. Nonostante questo, scrive il fan del cantautore, non dimentica mai di augurare il buongiorno a tutti.

La risposta di Gigi D’Alessio non si è lasciata attendere: l’artista gli ha risposto e gli ha chiesto di mandargli l’indirizzo: “Te lo regalo io”, ha scritto, “Perché sei un grande uomo”, ha concluso D’Alessio in dialetto napoletano. Il gesto è stato particolarmente apprezzato dai fan e non solo, perché dimostra la grande sensibilità dell’artista nei confronti delle persone bisognose.

Con un gesto spontaneo e di grande profondità Gigi D’Alessio regala l’album al suo fan che presto riceverà il Buongiorno del suo cantante preferito. Come ricorda Fanpage il cantautore partenopeo si era già dimostrato disponibile a regalare a due fan i biglietti per un suo concerto dopo che questi avevano scritto di essere stati derubati. In quel caso si era trattato di uno scherzo, ma era emerso l’animo gentile e comprensivo dell’artista.

Ancora una volta la voce di Non Dirgli Mai non smentisce la sua sensibilità: Gigi D’Alessio regala l’album a una persona che vorrebbe tanto averlo, e l’artista si mette in prima linea per aiutarla.