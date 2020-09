La storia di Enola Holmes attende di svelarsi su Netflix il 23 settembre, ma sarà preceduta di un giorno dall’arrivo in libreria de Il Caso del Marchese Scomparso, primo romanzo della serie firmata Nancy Springer. La sorella minore di Sherlock Holmes, interpretata nel film Netflix da Millie Bobby Brown di Stranger Things, si presenterà dunque al pubblico italiano quale sorella minore dei due zucconi inglesi più famosi al mondo: Mycroft e Sherlock Holmes.

Per i due la ragazzina non è altro che una scocciatura e, quando la madre scompare, i fratelli arrivano a convincersi che se ne sia andata di sua volontà – senz’altro esasperata dai capricci della figlia sedicenne. Ma Enola sa che non è così: escluso l’impossibile, dunque, non le resta che attribuire la causa della scomparsa a un rapimento.

Sherlock e Mycroft vorrebbero spedirla in una scuola privata per non doversi occupare di lei, ma Enola non ha mai obbedito ai fratelli e non ha certo intenzione di iniziare ora. Disposta a tutto pur di ritrovare la madre, la ragazzina scappa di casa in sella alla sua bici e si dirige verso Londra per iniziare a indagare. È lungo il tragitto che si imbatte nello strano rapimento di un giovane marchese: un’occasione perfetta per dimostrare quanto risolvere casi sia elementare, per una Holmes!

L’arrivo in Italia di Enola Holmes: Il Caso del Marchese Scomparso dà nuovo lustro all’opera di Nancy Springer, autrice di cinquanta libri fra romanzi per adulti, giovani adulti e bambini, spaziando dal fantasy alla narrativa contemporanea, dal realismo magico all’horror e al mistero. La scrittrice statunitense ha venduto oltre due milioni di copie in tutto il mondo, vincendo premi tra cui due Edgar Awards e il James Tiptree Award.

Il film Netflix Enola Holmes, in uscita il 23 settembre, è sceneggiato da Jack Thorne e diretto da Harry Bradbeer, già regista delle due stagioni di Fleabag. Nel cast figurano Millie Bobby Brown (Enola), Henry Cavill (Sherlock), Sam Claflin (Mycroft), Helena Bonham Carter (Eudoria), Fiona Shaw, Adeel Akhtar, Frances de la Tour, Louise Partridge, Susie Wokoma, Burn Gorman.

The trailer is afoot! Enola Holmes arrives 23 September pic.twitter.com/hmgB7RHiU6 — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) August 25, 2020