La famiglia dei Samsung Galaxy S21 dovrebbe comporsi anche il prossimo anno di tre modelli, di cui il più avanzato contraddistinto da funzionalità esclusive per quanto concerne la fotocamera. Come riportato da ‘SamMobile‘, i sensori del comparto fotografico posteriore resteranno quattro, di cui però ben due teleobiettivi. L’ottica deputata a lasciare spazio al secondo teleobiettivo corrisponderà al sensore ToF, di cui faranno a meno anche i Samsung Galaxy S21 e S21 Plus (pur non guadagnando in cambio un secondo teleobiettivo). Poter disporre a bordo di un unico smartphone di due teleobiettivi significherà vedere sensibilmente aumentata la qualità dello zoom: il primo dovrebbe raggiungere quota 3x, mentre il secondo addirittura superare i 5x.

Il resto del comparto fotografico del Samsung Galaxy S21 Ultra dovrebbe integrare un sensore grandangolare da 108MP ed un super-grandangolare da 12MP. In questo modo dovrebbero essere superati i problemi di messa a fuoco automatica palesati dal Samsung Galaxy S20 Ultra (cosa che al colosso di Seul stava molto a cuore, come si può immaginare), che a suo tempo diedero non poche preoccupazioni ai possessori del dispositivo. La prossima serie dei Samsung Galaxy S21 integrerà il supporto alla SPen, nonostante mancherà, ancora una volta, l’alloggio dedicato (spazio che sappiamo essere riservato alla gamma Note).

Probabilmente la grande novità del comparto fotografico per il prossimo anno, almeno per quanto riguarda la serie Galaxy S, saranno i due teleobiettivi posteriori, visto che si rinuncerà alla fotocamera frontale sotto il display, comunque destinata a debuttare nell’arco del 2021, ma forse a bordo del Samsung Galaxy Z Fold 3 (almeno secondo le ultime indiscrezioni trapelate nella giornata di ieri, e che potete consultare in questo articolo dedicato). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.