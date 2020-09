Non si perde tempo per gli smartphone Xiaomi: già si parla di MIUI 12.1 per tre modelli del brand top di gamma che fanno ancora un ulteriore passo verso il proprio aggiornamento software. I device interessati sono lo Xiaomi Mi 10, il Mi 10 Pro e ancora il Redmi K30 Pro per la gioia di tutti i relativi possessori di questi esemplari.

Da pochi giorni, come è noto, Google ha rilasciato la sua ultima versione del sistemo operativo ossia Android 11. Gli sviluppatori, a seguito del roll-out, si sono messi subito al lavoro per garantire anche una nuova versione dell’interfaccia proprietaria abbinata. Il primo risultato è rappresentato dunque dall’iniziale update MIUI 12.1 anche se limitato ai soli tre dispositivi sopra menzionati ma grazie all’impegno del team Xiaomi EU.

Il sito GizChina ha raccolto quelle che dovrebbero essere le prime novità del nuovo pacchetto software e i passi in avanti non sarebbero pochi. Tra questi, quelli riguardanti il sensore ID nello schermo che riceverà nuove animazioni di sblocco. Anche l’Always-On Display cambierà in meglio: sarà il singolo utente a decidere di personalizzarlo o meno, non solo nella grafica ma anche decidendo di nascondere o far apparire le icone della batteria o altri tipi di notifiche.

L’aspetto sicurezza sarà al centro della MIUI 12.1 con una novità non di poco conto. Nel momento di immissione di un PIN di sblocco del telefono, dovrebbe essere finalmente disponibile una tastiera sicura ossia una keyboard dove i numeri avranno posizione diversa ad ogni nuova visualizzazione e non quella classica a cui siamo stati sempre abituati.

Il progetto per la MIUI 12.1 di Xiaomi EU è solo un primo passo nella direzione del futuro aggiornamento stabile della MIUI 12.1. Fa piacere comunque sapere che una comuunitò di esperti non perda tempo con il chiaro intento di rendere gli smartphone Xiaomi più che al passo con i tempi.