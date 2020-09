Si tratta di un fenomeno fastidioso ma non raro che riguarda i gruppi WhatsApp in questo momento. Più di qualche utente comunica si essere stato cacciato in automatico da una chat di gruppo senza un motivo ben preciso e senza che l’amministrazione abbia compiuto alcuna operazione. Cosa succede dunque? Un bug già individuato e pure corretto sarebbe il responsabile della vistosa anomalia.

Va subito chiarito che l’errore in questione si sta manifestando per coloro che utilizzano la versione beta dell’app di messaggistica su device Android. Sarebbe una release abbastanza recente ossia la 2.20.200.7 ad aver messo in mostra proprio questo bug con i chiari effetti indesiderati.

Cosa succede più esattamente a chi viene notificata la mancata appartenenza ai gruppi WhatsApp? In pratica, al tentativo di inserimento di un nuovo contenuto in una chat collettiva, si riceve il messaggio relativo alla mancata autorizzazione proprio perché non si fa parte del gruppo.

Come comportarsi nel caso in cui si subisca la triste sorte di essere stati cacciati proprio fuori da uno dei gruppi WhatsApp? C’è subito da dire che la versione dell’applicazione di messaggistica 2.20.200.8 supera l’errore in questione. Gli sviluppatori hanno dunque risolto il bug che non si manifesta più nel nuovo update che andrà dunque immediatamente installato.

In alternativa alla necessità di aggiornare proprio l’app WhatsApp alla sua ultima versione per superare il bug, il sito olandese Androidworl.nl suggerisce anche altro. In pratica, per superare l’anomalia, una volta in chat, bisognerà andare sulle relative impostazioni e dunque sull’icona dei tre puntini ordinati in verticale in alto a destra dello schermo. Selezionando la voce “Informazioni del gruppo” tutto dovrebbe tornare alla normalità. Sempre in maniera automatica e senza fare nient’altro si verrà reintegrati nella chat collettiva e si potrà scrivere o inviare contenuti di qualsiasi tipo a qualsiasi partecipante.