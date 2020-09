Quale sarà il miglior albergo di lago? Bruno Barbieri e 4 Hotel proveranno a rispondere a questa domanda nella puntata di oggi, 15 settembre, su Sky Uno. Il programma torna in onda con la sua terza puntata dopo un ottimo avvio di stagione e questa sera ci porterà nei luoghi più conosciuti e caratteristici del lago di Garda. Chi la spunterà? La formula come sempre non cambia e saranno 4 i ristoratori chiamati a darsi battaglia valutando la location, il servizio e i prezzi dei loro rivali mentre Bruno Barbieri cercherà di metterli alla prova tirando fuori dal cilindro strane prove e richieste.

Gli alberghi in gara sono due sono sul Garda bresciano, uno in provincia di Verona e l’altro in Trentino, un altro si trova a Padenghe e, infine, a Riva del Garda. In particolare, allo scontro ci saranno:

Gabriele è il direttore generale del Du Lac et Du Parc Grand Resort, esclusivo resort a 4 stelle superior a Riva del Garda immerso nel verde con una spiaggia privata. La struttura ha 254 tra camere e bungalows e offre anche tante attività, dal tennis, alla vela, dalla bici al fitness e un ottimo miniclub.

Ivan è l’amministratore dello Splendido Bay Luxury Spa Resort, a Padenghe sul Garda, un hotel 5 stelle che si affaccia direttamente sulla sponda sud del lago di Garda tra eleganza e professionalità. A loro si uniranno anche Marta, la proprietaria del Solho Hotel, a Bardolino, hotel 4 stelle superior aperto ad Aprile 2019 dallo stile elegante ma ‘smart’ adatto a tutti i generi di clientela, dal business alla vacanza.

Infine, Francesco è il proprietario del romantik boutique hotel Villa Sostaga, situato a Novazzo di Gargnano, villa storica del 1800 trasformata in hotel nel 2005 e caratterizzata da uno stile elegante e raffinato con 19 camere nella villa principale e 10 nella dependance.

L’edizione in corso di 4 Hotel è composta da otto puntate registrate prima dell’emergenza Covid 19 mentre Bruno Barbieri è impegnato tutti i giorni alle 19.30 con la nuova edizione di Cuochi d’Italia su Tv8 in attesa di Masterchef Italia.