Dopo il successo della prima puntata, torna su Rai2, martedì 15 settembre alle 21.20, l’appuntamento con “Boss in Incognito”, il docu-reality condotto da Max Giusti con protagonista Carlo De Riso, amministratore di Costieragrumi, azienda leader nella produzione di limoni Costa D’Amalfi Igp. Il programma della rete giovane della televisione pubblica anche con Max Giusti al timone non ha perso il suo charme, anzi.

La prima puntata di Boss in Incognito ha segnato un vero e proprio botto di ascolti mettendo insieme la protagonista, l’imprenditrice a capo dell’azienda, e l’attore pronto a calarsi nei panni di un semplice dipendente alle prese con un corso che possa reintegrarlo a lavoro dopo aver perso il suo a causa del Covid. Questa è la spiegazione data agli ignari operai che si ritrovano le telecamere e questi strani colleghi in giro per l’azienda.

Dopo le lacrime e gli ascolti della prima puntata, Boss in Incognito torna in onda oggi dalla sede dell’azienda di limoni che si trova a Minori, in Costiera Amalfitana, e che conta 70 dipendenti e 1.200.000 mq di limoneti per lavorare 1.400 tonnellate di Limone Costa D’Amalfi I.g.p. per un fatturato di 11.000.000 di euro. Nel corso della puntata, Carlo De Riso incontrerà i propri operai e, in particolare, sarà a lavoro con: Gianluca che lo istruirà nel confezionamento dei limoni, Domenico che lo guiderà nella selezione dei limoni ed Elisa che gli spiegherà come avviene la raccolta dei limoni.

Dall’altro lato ci sarà Max Giusti pronto a travestirsi per cimentarsi in più di una mansione incontrando Luigi, “il re del limoncello”, e imparando a produrre il famoso liquore campano, e il giovane Vincenzo, con il quale trasporterà casse e casse di limoni a spalla.

Boss in Incognito tornerà in onda oggi, 15 settembre, su Rai2 con la seconda puntata di questa edizione, che si preannuncia da record, dopo due anni di assenza.