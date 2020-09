Le riprese di Riverdale 5 sono ufficialmente iniziate a Vancouver. Lo show della CW, basato sui personaggi di Archie Comics, era stato tra i primi a chiudere il set lo scorso marzo a causa di un caso di Covid all’interno della produzione. Per questo motivo, la quarta stagione si è interrotta all’episodio 19.

Ora arriva la conferma che Riverdale 5 debutterà a gennaio 2021 e assisteremo a un salto temporale di ben sette anni, ma non senza prima aver salutato il liceo. Tra gli episodi iniziali della quinta stagione, i protagonisti Archie, Betty, Veronica e Jughead celebreranno la fine delle superiori con il ballo scolastico e la consegna dei diplomi. E poi?

Dopo due settimane di quarantena obbligatoria, come prevedono le misure anti-Covid del governo canadese, la troupe di Riverdale 5 ha potuto inaugurare la prima giornata di riprese. Lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha condiviso uno scatto che lo ritrae insieme ad alcuni membri del cast, riuniti per festeggiare il compleanno di Lili Reinhart. “Dopo quattordici giorni di quarantena e mesi di preparazione, le riprese di Riverdale 5 inizieranno domani. Abbiamo passato la serata insieme, lasciandoci andare ai ricordi con queste amabili persone e celebrando i 24 anni di Lili Reinhart. Come vola il tempo. Non vedo l’ora di vedere il resto del gruppo questa settimana. Stiamo arrivando…”

Lo stesso Aguirre-Sacasa ha poi pubblicato un primo scatto dal set in cui vediamo Archie a torso nudo in un bagno turco, ma non è stato fornito alcun contesto sulla scena. Ironizzando, lo showrunner ha accompagnato la foto con la didascalia: “Anche nell’era Covid, alcune cose non cambiano”, riferendosi al fatto che molto spesso il protagonista appare in scena con pochi abiti indosso.

I primi tre o quattro episodi di Riverdale 5 chiuderanno l’era del liceo. I protagonisti torneranno dopo sette anni nella loro città natale e li rivedremo da adulti. Non sappiamo cosa li aspetta, ma l’attrice Lili Reinhart, che interpreta Betty Cooper, si è detta molto eccitata all’idea di interpretare un personaggio più vicino alla sua età reale: “Sarà divertente, ma apprezzo anche il fatto che Roberto [Aguirre-Sacasa], il nostro showrunner, abbia detto di reinventarci. Sapete, non resteremo mica ancorati al liceo per sette stagioni.”