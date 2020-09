Adriyan Rae in Chicago Fire 9. Questa è una delle ultime novità nell’universo di Dick Wolf pronto a tornare a lavoro sui nuovi episodi delle sue serie adesso che si sono trovate le linee guida e i giusti meccanismi per cercare di evitare i contagi da Coronavirus. Le riprese vanno avanti e in queste ore è Deadline ad annunciare che il cast si arricchirà di un nuovo membro e la serie di un nuovo personaggio regular, il secondo se contiamo la promozione di Daniel Kyri annunciata nelle scorse ore.

Chicago Fire 9 quindi potrà ripartire dalla presenza fissa di Darren Ritter, che porterà quindi nella serie il suo passato e i suoi intrecci personali, ma anche dall’arrivo di un nuovo paramedico che si unirà al team della Caserma 51. L’attrice Adriyan Rae (già vista in Light as a Feather e Vagrant Queen ) si unirà allo show come personaggio regolare per la nona stagione nei panni di Gianna Mackey descritto come un personaggio “adorabile, piantagrane con un luccichio negli occhi ma anche affascinante, grintosa, divertente, spiritosa e di buon carattere”.

Gianna proviene da una famiglia di genitori della classe operaia che sono adorati dalla loro comunità e questo la rende accogliente e amichevole con tutti ma anche pronta a difendere i più deboli senza temere niente. Al momento non sappiamo bene se l’arrivo del suo personaggio possa avere anche implicazioni romantiche con uno di quelli già noti e presenti nel cast ma sicuramente il suo percorso è ancora lungo in Chicago Fire 9.

Ma quando andranno in onda i nuovi episodi? Tenendo conto del lungo stop alla produzione e dell’emergenza in corso possiamo dire che sicuramente Chicago Fire 9 è tra le poche fortunate che tornerà in onda già in questo 2020 scampando uno slittamento al prossimo anno. Salvo cambiamenti, la stagione 9 della serie tanto amata andrà in onda a partire dall’ 11 novembre 2020 su NBC negli Usa portando “solo” due mesi di ritardo rispetto alla solita programmazione che prendeva il via a settembre.

In Italia Chicago Fire 9 andrà in onda su Premium nel 2021 e per vederla in chiaro su Italia1 dovremo attendere almeno altri due anni.