A Star Is Born su Canale5 il 15 settembre. Il film che ha segnato il debutto alla regia di Bradley Cooper e il talento di Lady Gaga come attrice sarà in prima tv deluxe sull’ammiraglia Mediaset nella prima serata del martedì, dando così avvio alla nuova stagione televisiva dell’azienda di Cologno.

La storia è quella di un musicista dipendente dall’alcool e di una giovane promessa della musica della quale si innamora in maniera profonda. I due protagonisti hanno stabilito un grande feeling durante le riprese, intesa che ha fatto sognare i fan di Lady Gaga che speravano in una storia romantica tra i due.

Il film è stato presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2018 ed è anche il terzo remake di È Nata Una Stella con Janet Gaynor e Fredric March, dopo quelli già proiettati nel 1954 e nel 1976. L’interpretazione della Colonna Sonora del film, Shallow, è stata portata anche sul palco della Notte degli Oscar nel quale Lady Gaga e Bradley Cooper hanno fatto sognare i fan con la loro esibizione che poteva suggerire un’intesa romantica.

I fan di Lady Gaga – e non solo – sono pronti a sognare con la prima visione di A Star Is Born in programma su Canale5 a cominciare dalle 21,30. Il film sarà visibile anche in streaming sul canale dedicato RaiPlay e sui social, attraverso gli hashtag ufficiali.

In queste settimane, Lady Gaga è impegnata con la promozione del nuovo album che ha rilasciato nel maggio 2020. Si parla già di un nuovo singolo, 9-1-1, il cui spoiler è stato rilasciato da Siri. L’artista viene dal successo di Rain On Me, che ha pubblicato in duetto con Ariana Grande. L’album era stato lanciato dal singolo Stupid Love, che era stato leakato alcuni giorni prima del rilascio ufficiale. Il tour organizzato per il supporto di Chromatica è stato rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus.