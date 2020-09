Ormai da mesi gli appassionati di prodotti Samsung e i semplici curiosi continuano ad avere gli occhi puntati sul Galaxy S20 Fan Edition, nuova edizione del celebre smartphone confezionato dalla compagnia sudcoreana. Il gigante di Seul, dopo averci regalato un’estate scoppiettante ricchissima di annunci – pensiamo alla nuova linea Note o ancora al seducente Galaxy Z Fold 2 -, si appresterebbe quindi a svelare al mondo il suo prossimo device mobile.

Lo stesso che, stando ai rumor più autorevoli, dovrebbe debuttare nei negozi di tutto il mondo a partire dal 2 ottobre 2020, a quanto pare ad un prezzo che si aggira attorno ai 700 euro. E se è vero che la curiosità è inevitabilmente alle stelle, nelle ultime ore Samsung è andata a confermare un nuovo evento sa seguire in streaming. Si tratta del cosiddetto Unpacked for every Fan, il cui nome lascia davvero poco spazio all’immaginazione e di cui potete guadare il trailer collegandovi a questo indirizzo. Il nuovo appuntamento è atteso per il prossimo 23 settembre e dovrebbe allora essere dedicato – salvo sorprese – al reveal del Galaxy S20 Fan Edition, conosciuto anche come Samsung Galaxy S20 FE.

In ogni caso, della versione Fan Edition del Galaxy S20 sappiamo praticamente quasi tutto. In particolare, le voci di corridoio vorrebbero in commercio due versioni in tutti i mercati, una 4G e l’altra 5G. La prima andrebbe a montare un processore Exynos 990, mentre quella con supporto alle reti di nuova generazione sfoggerebbe un SoC Snapdragon 865. Tra le altre caratteristiche del Samsung Galaxy S20 Fan Edition troviamo un display AMOLED piatto da 6.5 pollici con risoluzione FHD+ a 120Hz, 6GB di memoria RAM, 128GB di storage, connettività BT 5.0, NFC e Wi-Fi 5, una batteria da 4500mAh con ricarica rapida e reverse charge e resistenza all’acqua e polvere con certificazione IP68. Il tutto per ben sei varianti di colore, che potrebbero andare a differire nei vari Paesi.