Non stanno tranquilli gli utilizzatori di Android Auto, adesso alle prese con nuovi problemi anche se limitati ai device Google Pixel che hanno già ricevuto l’aggiornamento ad Android 11. Come riportato da ‘9to5google.com‘, i problemi emersi sono diversi, anche se tutti importanti. In primo luogo è saltare sembra essere stata la riproduzione musicale di Android Auto, in quanto la musica prenderebbe ad interrompersi (con connessione Bluetooth), ed in alcuni casi riprodotta inopportunamente dagli speaker del terminale. Per risolvere sembra essere necessario disattivare la scansione Bluetooth e la Posizione.

Un altro disturbo è relativo all’app calendario, che sparisce dall’elenco delle applicazioni su Android Auto (un problema che il colosso di Mountain View ha già riconosciuto, e che si è detto pronto a risolvere contestualmente alla distribuzione della release 5.6 di Android Auto). Anche i suoni delle notifiche appaiono coinvolti: Android 11 crea delle incongruenze anche in questo senso. Difficile è diventato anche gestire le chiamate dal sistema infotainment della vettura. Un altro problema è relativo a Waze, che non riesce a trovare la posizione. Quello che di più turba è l’hard reset forzato: alcuni utenti, difatti, hanno comunicato di essersi visti obbligato al ripristino allo stato di fabbrica del proprio smartphone una volta collegato lo stesso ad Android Auto (fortunatamente in alcuni casi è stato sufficiente un riavvio del dispositivo, mentre in altri purtroppo no).

Un discorso che sicuramente ci ritroveremo a riprendere, sperando che il colosso di Mountain View fornisca presto una soluzione a tutti i problemi di cui sopra, soprattutto a quello relativo all’hard-reset, il più grave in assoluto a nostro avviso. Se siete rimasti coinvolti anche voi nei problemi appena elencati utilizzando Android Auto dopo l’aggiornamento ad Android 11 fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.