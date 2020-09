Con il passare dei giorni è anche normale aumentino le segnalazioni a riguardo di uno dei prossimi smartphone destinati a comparire sulla scena mondiale: questa volta stiamo parlando di OnePlus 8T, che, come riportato da ‘androidcentral.com‘, dovrebbe includere un pannello da 6.55 pollici con tecnologia AMOLED e frequenza di refresh rate a 120Hz (decisamente meglio del OnePlus 8, che ricordiamo fermarsi ad un pannello AMOLED da 6.5 pollici a 90Hz).

La fotocamera posteriore di questo prossimo top di gamma includerà quattro moduli, di cui il principale da 48MP (lo stesso numero di MP presenti sul OnePlus 8, nonostante la qualità delle foto sul OnePlus 8T dovrebbe aumentare), un ultra-grandangolare da 16MP, un’ottica macro da 5MP ed un sensore di profondità da 2MP. Il OnePlus 8T si equipaggerà con la OxygenOS 11 basata su Android 11, con periodo di lancio fissato tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre. Per il resto il dispositivo presenterà 8GB di RAM, 128GB di memoria interna (di cui non sono esclusi altri tagli), una batteria con supporto alla ricarica rapida via cavo a 125W, e wireless a 65W), oltre che il processore Snapdragon 865 di Qualcomm.

Non sembra affatto mancare niente al OnePlus 8T, che affiancherà il OnePlus Nord nell’offerta di casa OnePlus, e non più probabilmente l’altrettanto atteso OnePlus 8T Pro, che a quanto pare potrebbe anche non essere affatto lanciato quest’anno, a differenza delle passate stagioni (l’OEM sembra voler puntare ad una proposta che possa garantire un rapporto qualità/prezzo di un certo livello, e per riuscirci ha ritenuto sufficienti il OnePlus 8T ed il OnePlus Nord, almeno stando alle indiscrezioni fin emerse fino a questo momento). Contiamo di darvi notizie quanto prima a conferma di quanto appena detto. Se nel frattempo voleste farci qualche domanda il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.