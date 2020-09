Abbiamo dovuto attendere qualche giorno di troppo, ma questo lunedì finalmente possiamo prendere in esame i dettagli relativi all’aggiornamento di settembre 2020 dedicato agli utenti Huawei e Honor. Ovviamente il discorso è da intendersi valido per chi dispone di modelli compatibili con le patch su base mensile, con un discorso diverso e parallelo rispetto a quello che è stato fatto pochi giorni fa a proposito di EMUI 11. Lì i test stanno per iniziare, con tempi di rilascio decisamente più lunghi.

Cosa possiamo aspettarci dall’aggiornamento di settembre per Huawei e Honor

Fatta la necessaria premessa per quanto concerne la distribuzione dell’aggiornamento di settembre per il pubblico Huawei e Honor, è necessario prendere in esame qualche dettaglio tecnico sul contenuto del pacchetto software. A tal proposito, giunge in nostro soccorso il sito Huawei Central, secondo cui non dobbiamo aspettarci l’introduzione di nuove funzioni una volta portato a termine il download.

Tuttavia, il fatto che siano archiviati 23 problemi di sicurezza di un certo peso, di cui almeno due particolarmente critici per gli smartphone Huawei e Honor che toccheranno con mano la patch di settembre, mi porta a consigliare a tutti i nostri lettori di procedere con il download del firmware. Appena arriverà la notifica OTA, dunque, non esitate troppo, in quanto la questione sicurezza deve restare prioritaria per tutti gli utenti in questo particolare momento storico.

Dando uno sguardo allo storico di Huawei e Honor, è probabile che si debba attendere almeno una settimana prima che inizi la vera e propria distribuzione dell’aggiornamento di settembre per i modelli che verranno ritenuti compatibili con l’upgrade. Cosa vi aspettate dal produttore asiatico? Ritenete che il vostro device debba ricevere qualche funzione specifica? Fateci sapere che ne pensate lasciano un commento a seguire.