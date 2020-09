Qualcuno Deve Morire ha una data d’uscita ufficiale: la nuova serie di Manolo Caro, lo showrunner de La Casa de Las Flores, arriva su Netflix il prossimo 16 ottobre, anche in Italia.

Ad annunciarlo è un primo teaser che non anticipa nulla sulla trama, ma mostra per la prima volta tutti i protagonisti della miniserie nei panni dei rispettivi personaggi: il cast di Qualcuno Deve Morire è composto da Carmen Maura (musa di registi come Pedro Almodóvar e Álex de la Iglesia), Cecilia Suárez (già nel cast de La Casa de Las Flores), Ernesto Alterio (volto de Le Ragazze del Centralino), Carlos Cuevas, Ester Expósito (la Carla di Elite), Alejandro Speitzer, Isaac Hernández e Mariola Fuentes. Tutti rompono la quarta parete nel teaser della serie, ripetendone ossessivamente il titolo come se la morte di una persona della famiglia fosse un destino ineluttabile. Altro ritornello del teaser è anche l’idea che “una gabbia dorata è pur sempre una gabbia“.

Il teaser è un evidente suggerimento del fatto che anche questa serie, come La Casa de Las Flores, avrà al centro della trama una famiglia dai rapporti disfunzionali e tratterà temi come l’omofobia e l’ipocrisia sociale, stavolta nella cornice ultraconservatrice della Spagna franchista degli anni ’50 in cui il rispetto delle apparenze è tutto.

La trama di Qualcuno Deve Morire – titolo originale Alguien Tiene que Morir – parte dal ritorno di un giovane nella sua casa natale in Spagna, dove lo attende la fidanzata che la famiglia ha scelto per lui. Ma l’arrivo in città diventa un caso: l’intera comunità resta sbalordita quando il protagonista arriva dal Messico in compagnia di Lázaro, un ballerino che può mettere in discussione i piani della famiglia per il suo futuro.

La nuova miniserie di Caro, elogiato dalla critica e amato dal pubblico per il successo della serie messicana La Casa de Las Flores, debutta il 16 ottobre su Netflix con i tre episodi che la compongono.

Oltre alla coproduzione e alla regia, Caro firma anche la sceneggiatura dello spettacolo con Fernando Pérez e Monika Revilla: si tratta della prima serie realizzata dopo la firma del contratto di esclusiva tra lo showrunner e Netflix, in seguito al grande successo internazionale de La Casa de Las Flores. Qualcuno Deve Morire è anche la prima serie drammatica di Caro e il suo primo progetto interamente realizzato in Spagna.