Quale futuro attende il Huawei Mate 40? La sua uscita avrà luogo ad inizio autunno, com’è tradizione per la serie Mate appunto, o in un secondo momento? Sulla importante questione è intervenuto Richard Yung CEO dell’azienda cinese, lasciando intravedere una strategia di lancio specifica in questo particolare momento storico.

Come si legge pure in un tweet del leaker Teme, Richard Yu avrebbe rassicurato gli animi di chi attende con ansia proprio il Huawei Mate 40. La presentazione del device avverrebbe dunque in tempi abbastanza stretti. Potremmo dunque pensare che il reveal giungerà non più tardi del mese di ottobre, come accaduto per la serie Mate 30 e ancor prima per il Mate 20.

Sarà un lancio globale quello del Huawei MAte 40? Su questo aspetto Yu sarebbe stato altrettanto chiaro. La presentazione del device sarà solo asiatica perché a questa seguirebbe il via alle vendite dello smartphone nei suoi specifici modelli solo in Cina. Per il resto del mondo si dovrà attendere un tempo neanche troppo breve.

Il nuovo esemplare hardware approderà probabilmente in Europa non prima del 2021 inoltrato. Per quanto non ci sia alcun riferimento specifico sul mese o giorno di lancio, si sa già che la disponibilità della serie sarà limitata per molto tempo. Tutto questo è senz’altro frutto del periodo storico che stiamo vivendo. In particolar modo, in effetti, la produzione del novo top di gamma potrebbe aver trovato sulla sua strada più di qualche intoppo vistoso nell’approvvigionamento di componenti e il loro assemblaggio. La pandemia Covid-19, tutt’altro che terminata, rischia di influenzare ancora il lancio di dispositivi Huawei come quelli di altri produttori (non da ultimo il tanto atteso iPhone della Apple già in ritardo rispetto alla consueta tabella di marcia). Qualche settimana ancora e almeno dovremmo conoscere in via ufficiale tutte le specifiche tecniche proprio del Mate 40.