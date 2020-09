Gli appassionati di tecnologia ormai sanno bene che periodicamente possono approfittare per i loro acquisti di golose e allettanti offerte MediaWorld. La celebre catena di distribuzione dedicata all’elettronica di consumo è infatti solita sedurre animi e portafogli dei consumatori con diverse ondate di promozioni, focalizzate su una pletora di prodotti differenti – che siano TV, computer, accessori, console e videogiochi. Il tutto per permettere ai clienti di portarsi a casa i loro oggetti del desiderio in salsa hi-tech a prezzi più bassi rispetto a quelli di listino, ed in alcuni casi decisamente competitivi anche se rapportati a quelli di altre aziende o del più blasonato Amazon, colosso dell’eCommerce capitanato da Jeff Bezos.

A dimostrazione di tale teoria, nella giornata di oggi, 14 settembre 2020, arrivano non a caso nuove offerte MediaWorld. Questa volta in particolare si tratta di sconti dedicati ai prodotti di casa Nintendo, celebre compagnia nipponica che ha dato i natali, tra gli altri, a Super Mario – che ha compiuto proprio ieri 35 anni di vita. In promozione per un periodo di tempo limitato sia online che nei punti vendita disseminati un po’ in tutta Italia troviamo prima di tutto Nintendo Switch a 299,99 euro, sia nella variante con Joy-Con grigi che in quella con i pad rosso e blu neon. Alla console ibrida si affianca il modello pensato solo per il gaming portatile, vale a dire Nintendo Switch Lite. Il piccolo device giapponese costa da MediaWorld 199,99 euro, ed è possibile tra tutti e tre i colori attualmente in commercio – quindi turchese, giallo e grigio.

Tra le offerte MediaWorld del 14 settembre 2020 troviamo anche alcuni apprezzati videogiochi per Nintendo Switch, che la catena propone al prezzo scontato di 49,99 euro l’uno. Tra questi abbiamo ad esempio Animal Crossing New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo, Paper Mario The Origami King, Luigi’s Mansion 3, The Legend of Zelda Link’s Awakening e Pokémon Spada e Scudo.