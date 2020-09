Non sono per nulla isolate le segnalazioni da parte dei possessori di un Samsung Galaxy S7 che in questo periodo si ritrovano con uno smartphone praticamente deceduto. Nelle ultime settimane, sulle nostre pagine, ho provato a dare qualche dritta agli utenti che hanno riscontrato un drastico calo con la durata della batteria, evitando un inutile spreco di denaro, ma evidentemente occorre andare oltre. Già, perché anche in fase di ricarica si rischia di andare incontro ad anomalie.

Brutte sorprese dopo la ricarica del Samsung Galaxy S7

Dopo aver portato a termine un ciclo completo di carica, infatti, diversi utenti si ritrovano con uno smartphone che non dà segni di vita. Ad esempio, ci sono utenti che hanno messo in carica il proprio Samsung Galaxy S7. A quel punto, è venuto fuori il simbolo della stessa carica sul display, ma una volta staccato il cavo, il simbolo in questione è rimasto al proprio posto. Premendo in contemporanea i tasti “volume basso” e accensione si arriva al risultato irreversibile. Il device non si accende più.

Una situazione più o meno simile si riscontra su tanti smartphone. Tramite il proprio account Samsung non dovrebbe essere un problema recuperare i dati salvati sul Samsung Galaxy S7 da altro dispositivo, ma è chiaro che l’anomalia sia troppo “forte” per non far rumore. Al netto del fatto che si parli di uno prodotto che ha visto la luce nel 2016. Impossibile stabilire al momento che il problema sia frutto di un’anomalia software o hardware, ma la sensazione è che a breve possa arrivare una comunicazione ufficiale del produttore.

Personalmente, sconsiglio di inviare lo smartphone fuori garanzia al produttore. I costi sono elevati rispetto al reale valore del vostro Samsung Galaxy S7. Recuperate i dati ed arrangiate con altro dispositivo, in attesa di disposizioni ufficiali