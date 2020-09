Lady Gaga attrice dopo il successo con Bradlay Cooper? Stando alle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, sembrerebbe che Stefani Germanotta sia pronta a tornare sul grande schermo con il personaggio di Emma Frost, anche detta White Queen, andando così a prestare il volto a uno dei protagonisti di X-Men. Gli rumors arrivano dal sito We Got This Covered.

Il personaggio che potrebbe essere affidato al talento di Lady Gaga è dotato di doti sovrannaturali – così com’è riportato nei fumetti – ed è nemico degli X-Men. Tuttavia, questi non potranno rinunciare alle sue qualità, ragion per cui entrerà a far parte del gruppo.

In passato, Emma Frost era stata interpretata da January Jones, senza che questa sua resa del personaggio fosse apprezzata perché non rispecchiava le caratteristiche del personaggio per com’era conosciuto nel fumetto, quindi con caratteristiche molto particolari.

In queste settimane, Lady Gaga è impegnata con la promozione di Chromatica, quella poca che può proporre in tempi di Coronavirus. Nonostante l’emergenza sanitaria, l’artista aveva deciso di rilasciare l’album il 29 maggio scorso, perdendo tutto il vantaggio della promozione annullata dalla quarantena.

Sono rimandati i concerti che l’artista avrebbe dovuto tenere in Nord America, mentre l’Italia era rimasta esclusa dal calendario, almeno momentaneamente. I live saranno recuperati il prossimo anno e, in questa occasione, potrebbero aggiungersi delle date che riaccenderebbero le speranze per i fan italiani.

Di prossimo rilascio anche il singolo da Chromatica, dopo il successo di Rain On Me. 9-1-1 dovrebbe essere la nuova uscita dall’album, dopo che si sono susseguiti gli spoiler in merito al ritorno radiofonico di Lady Gaga. Le indiscrezioni arriverebbero da Siri. Alla fine di agosto, Lady Gaga si è esibita ai VMA nei quali ha trionfato con 5 statuette conquistate su nove nomination. L’artista è stata anche performer, sfoggiando una mascherina diversa per ogni esibizione prevista sul palco degli Awards.