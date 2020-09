Dopo una lunga attesa (e la cancellazione) finalmente Katy Keene sbarca anche in Italia. Chi ha seguito l’episodio di Riverdale 4, andato in onda lo scorso 9 settembre su Premium Stories e Sky con il titolo Capitolo sessantanove: “Uomini d’onore”, sa bene che la nostra Veronica è tornata a New York dove ha riabbracciato la sua amica di sempre, la dolce e movimentata Katy Keene.

Con la scusa di un po’ di shopping proprio la V. di Riverdale è riuscita a portare l’amica sul piccolo schermo raccontando un po’ di lei, dei suoi sogni e della sua vita privata tra la madre e il suo fidanzato, e adesso? Finalmente su Premium Stories può fare il suo debutto la serie dedicata al personaggio Archie Comics che, però, negli Usa non ha avuto lunga vita visto che si è dovuta fermare dopo soli 13 episodi.

La commedia-dramma musicale sviluppata da Roberto Aguirre-Sacasa e Michael Grassi andrà in onda da oggi, 14 settembre, su Premium Stories con un singolo episodio a settimana per raccontare le vite professionali e romantiche di quattro personaggi a cominciare dalla futura leggenda della moda, Katy Keene, e finendo con la cantautrice Josie McCoy (che ha lasciato Riverdale per seguire il suo sogno e sfondare nel mondo della musica).

Il Coronavirus e lo stop alle riprese e alle produzioni non ha permesso ai fan di sapere se le due faranno ancora parte di questo universo e se le ritroveremo nei nuovi episodi di Riverdale 5 le cui riprese inizieranno proprio domani. In molti sono convinti che il famoso salto temporale già annunciato dal papà della serie possa permettere a Katy Keene di vivere ancora visto che la sua storia era collocata cinque anni dopo gli eventi di Riverdale.

Da stasera la moda ha un nuovo volto: alle 21.15 vieni a conoscere #KatyKeene👗 Pubblicato da Premium Stories su Lunedì 14 settembre 2020

Al fianco delle due protagoniste troviamo anche Katherine LaNasa pronta a vestire i panni di Gloria Grandbilt, una personal shopper nel lussuoso grande magazzino Lacy’s; Julia Chan in quelli di Pepper Smith, pronta a possedere l’impero della moda; Jonny Beauchamp in quelli di Jorge Lopez, un aspirante interprete di Broadway che sogna una carriera di drag queen; Lucien Laviscount in quelli di Alexander Cabot, il CEO dell’azienda di suo padre che sogna di riaprire la sua etichetta musicale; Zae Holtz sarà il fidanzato di Katy, K.O. Kelly, e Camille Hyde sarà Alexandra Cabot.