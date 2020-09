Il raduno del Fanclub di Vasco Rossi si terrà a Rimini il 30 settembre. In ordine di tempo è il dodicesimo incontro del Blasco con i fan iscritti al suo Fanclub ufficiale.

Per partecipare all’incontro è necessario essere abbonati al Fanclub ed aver rinnovato la tessera annuale d’iscrizione, in seguito al pagamento della quota associativa, ma non solo: il secondo requisito è quello di non aver preso parte in passato ad altri incontri.

Potranno infatti accedere al dodicesimo incontro con Vasco Rossi i fan che non abbiano partecipato ad altri incontri negli 11 anni precedenti.

L’incontro si terrà a partire dalle ore 14.30 di mercoledì 30 settembre a Rimini ed avrà come tema Anima Fragile. Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione e prenotazione sono disponibili sul sito del Fanclub ufficiale del Blasco dove i fan iscritti potranno trovare tutti i dettagli aggiuntivi sull’evento in programma alla fine del mese.

Il programma della giornata include la possibilità di incontrare il Blasco in una location che verrà comunicata a chi parteciperà all’incontro, nella città di Rimini.

Ma non è l’unica notizia per i fan del Blasco: l’artista ha comunicato di avere in serbo nuova musica che potrebbe essere rilasciata nell’immediato futuro, forse per accompagnare i fan verso i concerti previsti per il 2021, a recupero di quelli attesi inizialmente nel 2020 e rimandati a causa della pandemia Covid-19.

Su Instagram, Vasco Rossi ha condiviso con i suoi seguaci una riflessione sulle canzoni che, dopo essere state molto tempo dentro di sé, potrebbero adesso essere pronte per vedere la luce: “Ci sono canzoni che, dopo essere state per molto tempo dentro il mio cervello sottoforma di malessere diffuso, ansia immotivata, disturbo e fastidio, improvvisamente escono e si srotolano, come un gomitolo di lana si dipanano sotto i miei occhi e si scrivono da sole…”