Disponibile per l’acquisto ormai da più di due anni, Dragon Ball FighterZ continua ad attrarre una pletora di videogiocatori, protagonista di un incredibile successo su un po’ tutte le piattaforme di riferimento – dunque PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il picchiaduro realizzato dai ragazzi di Arc System Works ed edito dal publisher Bandai Namco Games ha infatti saputo restituire al popolo geek le stesse indimenticabili atmosfere già assaporate nella saga dei Saiyan di Akira Toriyama tra manga e trasposizione anime, regalando intensi scontri in cui combo altamente spettacolari e tecniche affinate si coniugano sia in modalità per giocatore singolo che negli immancabili match in multiplayer online.

E se è vero che l’apprezzamento del pubblico si deve anche ad un ricco roster di personaggi giocabili in continua espansione, non dovrebbe allora stupirvi che il team di sviluppo abbia annunciato un nuovo lottatore pronto a calcare le arene di Dragon Ball FighterZ. Si tratta nientemeno che del Maestro Muten, conosciuto dagli appassionati anche come Master Roshi o Genio delle Tartarughe, incluso nel FighterZ Pass 3. Nello specifico, tutti coloro che hanno acquistato il Pass potranno godersi il saggio combattente in accesso anticipato, vale a dire il 16 settembre. Tutti gli altri dovranno invece attendere fino al prossimo 18 settembre, come illustrato nel trailer di debutto ufficiale del nuovo personaggio – che potete recuperare fiondandovi subito a questo indirizzo.

Da quanto comunicato da Bandai Namco, sappiamo che il FighterZ Pass 3 darà inoltre accesso a Goku Ultra Istinto, Kefla e altri due lottatori non ancora annunciati che andranno a comporre la terza stagione di contenuti di Dragon Ball FighterZ. Vi ricordiamo che il FighterZ Pass 3 ha un costo di 19,99 euro su tutte le piattaforme – PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Nintendo Switch Lite: voi lo avete già acquistato oppure preferite investire sui singoli personaggi da comprare separatamente?