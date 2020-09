Col sesto ed ultimo episodio della stagione, lunedì 14 settembre va in onda in prima serata su Giallo il finale de L’Ispettore Barnaby 18, trasmessa in prima tv sul canale 38 del digitale terrestre (ma già in onda nel 2017 su La7).

Con un doppio appuntamento settimanale, al giovedì e al lunedì in prima serata, la programmazione de L’Ispettore Barnaby 18 su Giallo si è esaurita in meno di due settimane, tra il 3 e il 14 settembre.

L’ultimo episodio de L’Ispettore Barnaby 18, in onda lunedì 14 settembre in prima serata dalle 21:10 su Giallo, si intitola Raccolto di anime e vede il protagonista alle prese con un’indagine in ambito bucolico. Ecco la trama dell’ultimo episodio della diciottesima stagione.

Durante la fiera del raccolto, il proprietario di un centro ippico viene investito da un cavallo. Le indagini di Barnaby portano alla luce alcune oscure vicende del passato della vittima.

Si chiude così, col sesto ed ultimo episodio, la programmazione de L’Ispettore Barnaby 18 sul canale 38 del digitale terrestre. La diciannovesima stagione de L’ispettore Barnaby, trasmessa nel Regno Unito tra il 2016 e il 2017 da ITV, è andata in onda in Italia su La7 nel 2017 e arriverà su Giallo probabilmente il prossimo autunno. Intanto al giovedì Barnaby lascerà lo slot di palinsesto della prima serata ad un altro procedural investigativo storico di ITV e molto amato anche in Italia, la serie Vera, cui faranno seguito proprio le repliche de L’Ispettore Barnaby (a partire dalla quindicesima stagione).

Tra le serie più longeve e amate nel suo genere, nel Regno Unito L’Ispettore Barnaby (titolo originale Midsomer Murders) ha raggiunto quota 21 stagioni e non accenna a fermarsi.