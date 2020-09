Alcuni degli scatti trapelati dal set di Grey’s Anatomy 17 durante i primi giorni di lavoro sui nuovi episodi hanno suscitato la curiosità del pubblico e fatto ipotizzare che, per i protocolli anti-Covid, il cast fosse riunito sotto lo stesso tetto per il periodo delle riprese.

A suscitare le domande dei fan sono stati alcuni selfie scattati dai protagonisti della serie (dalla neomamma Camilla Luddington al veterano della serie Jesse Williams), tutti con sfondi molto simili: di qui l’ipotesi che il cast potesse essere in una sorta di quarantena professionale, vivendo insieme per i mesi delle riprese di Grey’s Anatomy 17.







Ecco alcune delle foto che sembrano scattate negli stessi luoghi – probabilmente camper o camerini usati dal cast in momenti diversi – e che hanno spinto alcuni fan a chiedersi se gli attori vivessero insieme sul set in questo periodo per evitare contatti esterni durante le riprese.

Invece, dalla pagina Facebook dell’attore e regista Kevin McKidd, interprete del personaggio di Owen Hunt, è arrivata la smentita rispetto a questa ipotesi di convivenza del cast: “No, il gruppo di Grey’s Anatomy non vive sul set durante le riprese ma ci sono molte misure di sicurezza sul posto” si legge in risposta al commento di una fan che chiedeva agli attori se vivessero sul set in questo periodo. Il team social di McKidd ha aggiunto altri dettagli: “Una giornata regolare di riprese dura 12 ore (durante i periodi pre-Covid) e può facilmente arrivare fino a 14 o 16 ore. Questo succede soprattutto per le troupe che normalmente devono arrivare prima e finire dopo“. Inoltre si precisa che “non tutti gli attori sono sul set tutto il tempo e non tutti nello stesso momento“, perché la loro presenza dipende dall’ordine del giorno, il programma di riprese previsto per la giornata, e da cosa prevedono le singole scene.

Le riprese di Grey’s Anatomy 17 sono iniziate questa settimana e la serie non tornerà in onda su ABC prima di novembre: la programmazione italiana su Fox non è stata ancora annunciata, ma intanto è possibile rivedere le stagioni precedenti su Amazon Prime Video.