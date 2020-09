Dopo il pensiero speciale di Ermal Meta arrivano gli auguri degli artisti per il primo giorno di scuola. Per alcuni è una riflessione sull’importanza dell’educazione, per tantissimi altri è un’occasione per celebrare il ritorno in classe dei propri figli. Oggi, lunedì 14 settembre, si riaprono le aule e gli studenti italiani affrontano il nuovo anno scolastico in un clima del tutto nuovo: le normative di sicurezza per il COVID-19 hanno portato il sistema ad un ridimensionamento delle attività e delle disposizioni.

Sono giorni, questi, in cui sentiamo ancora il dolore per la tragedia di Willy Monteiro Duarte e su questo si concentra il pensiero di Emma Marrone: “Godetevi la scuola”, scrive la cantante nelle stories e sulla base delle tragedie di questi giorni – anche di quella di Caivano – la popstar di Latina aggiunge che l’educazione può essere la medicina contro questi fatti sconvolgenti.

Dello stesso avviso Alessandra Amoroso, che nelle stories scrive: “Non c’è futuro senza istruzione“. Laura Pausini punzecchia le vecchie generazioni e pubblica una foto della figlia con lo zaino tra le mani e aggiunge: “Quando i grandi chiedono ai bambini di essere grandi”, ma spiega anche che i grandi dovremmo essere noi.

Gianni Morandi pubblica uno scatto che lo ritrae insieme ai suoi 3 nipoti, figli di Marco, e aggiunge il suo pensiero sulle nuove generazioni che sono “la speranza per una nuova ripartenza”, senza mancare nell’augurare un sincero in bocca al lupo agli studenti di tutte le età.

Vasco Rossi aveva giocato d’anticipo il 4 settembre postando una foto del 1959 scattata agli allievi di Guglia, sull’appennino modenese, alla quale aveva allegato una citazione di Victor Hugo: “Chi apre la porta di una scuola chiude una prigione”. Nel vasto assortimento degli auguri degli artisti per il primo giorno di scuola, il filo conduttore è la speranza in un futuro migliore che deve partire dall’istruzione, unico repellente per l’ignoranza.