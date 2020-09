Una della caratteristiche che più di tutte gli utenti appassionati di tecnologia stanno attendendo è l’innesto della fotocamera frontale direttamente sotto il display, al di là dei notch e delle fotocamere punch hole. Non sappiamo se sarà il Samsung Galaxy S21 lo smartphone che consentirà tale salto di qualità: nel recente passato si era vociferato potesse essere il prossimo top di gamma il dispositivo decisivo per l’integrazione della fotocamera frontale sotto il display, anche se sappiamo bene quanto complicato possa essere mettere a punto questo tipo di sistema, e che quindi ci sarebbe voluto, potenzialmente, più tempo.

Ice universe, noto leaker del settore, si è detto pessimista a riguardo, affermando che il Samsung Galaxy S21 probabilmente non riuscirà ad integrare la fotocamera frontale sotto il display, senza però fornire tempi più precisi sul debutto della caratteristica. Ross Young pure si è espresso su questo particolare concetto, affermando che il 2021 sarà un anno molto importante per il colosso di Seul: qualora non fosse il Samsung Galaxy S21 lo smartphone designato per l’esodio della feature, toccherà al Samsung Galaxy Z Fold 3 vederla nascere e poi affermarsi.

Il futuro dell’azienda asiatica passerà di sicuro per l’innesto della fotocamera frontale sotto lo schermo: si tratta adesso di capire se i tempi saranno abbastanza maturi da vederla debuttare sul Samsung Galaxy S21, che dovrebbe a propria volta arrivare entro il Q1 2021, oppure se il discorso verrà inevitabilmente rimandato al Samsung Galaxy Z Fold 3, presumibilmente previsto per la seconda parte dell’anno venturo. In ogni caso, il colosso di Seul non farà il passo più lungo della gamba, continuando a lavorare come ci ha ormai abituato: su questo potete stare tranquilli. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.