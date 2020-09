I vertici di LG ce lo avevano promesso in passato, e così è stato. Nella giornata di oggi, 14 settembre 2020, LG Wing ha infatti preso finalmente il volo. Come già vi avevamo anticipato nelle ultime ore, la compagnia sudcoreana ha quindi tenuto un evento in diretta streaming per svelare al mondo il suo nuovo smartphone, per altro dal piglio decisamente innovativo. Non solo, si tratta del primo prodotto che farà parte di un’intera nuova linea, e che si presenta come un device dallo schermo doppio e con un display rotante.

LG Wing include di conseguenza due display. Quello principale, come illustrato sulle pagine del portale PhoneArena, è un P-OLED da 6,58 pollici con aspect ratio di 20,5:9 e risoluzione di 2460×1080 pixel, mentre quello secondario è un G-OLED da 3,9 pollici a 1,15:1 e risoluzione di 1240×1080 pixel. La forma è particolarissima e ricorda una T, con lo schermo principale che per l’appunto può ruotare orizzontalmente. LG ha quindi spiegato che questo peculiare form factor rendere lo smartphone particolarmente adatto per il multitasking, con infinite possibilità lasciate agli stessi sviluppatori per sfruttare i due display con le loro applicazioni.

Per quanto riguarda l’hardware, LG Wing nasconde sotto la scocca un processore Qualcomm Snapdragon 765, con pieno supporto alle reti 5G di nuova generazione. Non solo, il Wing è il primo smartphone al mondo con Gimbal Motion Camera: questo significa che durante le riprese il secondo schermo si trasforma in un vero e proprio gimbal in grado di fornire agli acquirenti tutta la stabilità necessaria in fase di acquisizione video, così da controllare l’angolazione della fotocamera, ridurre le vibrazioni e la sfocatura. Il comparto fotografico si completa con tre diverse lenti, con la principale da 64 megapixel, la secondaria da 12 megapixel ultra wide e la grandangolare da 13 megapixel. Troviamo poi 8 gigabyte di RAM e 128 e 256GB di memoria interna, con batteria da 4000 mAh, per un prezzo attorno ai 915 dollari.