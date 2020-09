Nelle stories su Instagram Fedez risponde a Giorgia Meloni dopo la frecciatina della leader di Fratelli d’Italia comparsa in un’intervista rilasciata a La Verità. Tra le colonne del quotidiano, infatti, la leader politica ha commentato l’omicidio di Willy Monteiro Duarte dichiarando che parte della responsabilità è da individuare tra coloro che negano l’esistenza di un’emergenza droga in Italia.

Soprattutto, Giorgia Meloni si riferisce ai modelli “sbagliati” di chi crede che sfoggiare i propri acquisti sui social sia giusto. A quel punto la deputata si è rivolta alla coppia di influencer: “Mi chiedo solo come mai la Ferragni e Fedez non facciano una bella campagna contro la diffusione della cocaina tra i giovani“.

In un primo momento Federico Lucia ha risposto su Twitter indicando che un assessore comunale dello stesso partito della Meloni era stato sorpreso ad acquistare cocaina, ma ha caricato ulteriormente la replica con un video pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram.

Nel filmato Fedez risponde a Giorgia Meloni e propone di fare un test antidroga a deputati e senatori al quale è disposto a sottoporsi anche lui. Sono giorni di tensione, quelli tra i Ferragnez e tutte le sfumature della destra italiana: dopo la condivisione di Chiara Ferragni di un post contro il fascismo è partito lo sh*tstorm contro la coppia, specialmente nei confronti del rapper che a più riprese è stato accusato di esaltare il consumo delle droghe.

“L’ho fatto in passato, ma sono ca**i miei e ora non fumo nemmeno le canne”, spiega Fedez per respingere le accuse che dalla scorsa settimana gli sono piovute addosso.

Con qualche battuta e un chiaro riferimento al pregiudizio che la destra e l’italiano medio nutre nei confronti degli influencer, Fedez risponde a Giorgia Meloni per ribadire che ormai è ben lontano dal consumo di droghe, e soprattutto per ricordare che il problema della cocaina è ben presente tra i politici: “Io non sono un’istituzione, voi sì” aggiunge il rapper per sottolineare il giusto peso delle cose e dei ruoli.