Il nuovo album di Boosta dei Subsonica è Facile. La prossima prova di studio arriva a quattro anni da La Stanza Intelligente, che aveva rilasciato con una tracklist ricca di featuring nella quale si conta anche la presenza di Marco Mengoni. La data di uscita del disco è fissata nel 30 ottobre.

“Ho immaginato e scritto la colonna sonora del silenzio di chi ascolta questo disco. Un film senza immagini, nel quale ognuno è libero di usare le proprie. Perché la musica è, per definizione, uno strumento. Amplifica, allena, attutisce, protegge e cura. Se è vero che tutto ha un suono, questo è il suono del mio silenzio”.

In questa estate particolare, l’artista era tornato sul palco con una serie di concerti organizzati nel rispetto delle normative anti-Covid. La prossima data del tour è fissata per il 15 settembre al Teatro Romano di Fiesole, in occasione dell’estate fiesolana.

Gli anni che hanno seguito il rilascio di La Stanza Intelligente sono anche quelli del ritorno nei Subsonica, per ridare vita al progetto del gruppo che era stato sospeso per un po’ di tempo. L’album della reunion è 8, con il quale sono tornati sul palco dei maggiori palasport e nelle piazze.

A novembre, invece, hanno festeggiato i 20 anni dal rilascio di Microchip Emozionale, che hanno rivisitato in una versione con featuring e intitolato Microchip Temporale. I concerti che avrebbero dovuto tenersi nel 2020 sono rimandati al 2021. Il perdurare dell’emergenza sanitaria ha infatti comportato uno slittamento dei live che saranno organizzati nei prossimi mesi e in sicurezza, per i lavoratori e per il pubblico.

Facile anticipa anche il prossimo album in studio dei Subsonica, che attende ancora di essere annunciato ma che aveva iniziato a prendere forma nei mesi scorsi. Samuel, invece, ha appena annunciato il singolo di lancio del suo album da solista che uscirà nel 2021. Il brano è già in radio e si intitola Tra Un Anno.