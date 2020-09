Inutile negarlo, si nutrono speranze sull’uscita di iOS 14 nella giornata di domani 15 settembre, nell’evento Apple annunciato solo qualche giorno fa. Eppure per il lancio dell’aggiornamento software ci sono delle considerazioni da fare che dovrebbero confermare un rilascio al pubblico posticipato, anche se di poco.

Prima di dire se l’update iOS 14 giungerà sugli iPhone compatibili fin da domani, c’è da chiarire cosa vedremo certamente nel corso del keynote solo online di domani. Non dovrebbero esserci dubbi sulla presentazione del nuovo Apple Watch Series 6 ma pure su alcuni rinnovati iPad. Per quanto riguarda il vero e proprio lancio degli iPhone, l’appuntamento dovrebbe essere posticipato ad ottobre e dunque tra le altre novità previste da Cupertino dovrebbero esserci quelle relative a servizi proprietari come la Apple TV +.

In riferimento dunque ad iOS 14, cosa potrebbe giungere o essere annunciato nella giornata di domani, a partire dalle 19 (ora italiana)? Con molta probabilità, dovrebbe essere annunciata e rilasciata agli sviluppatori la golden master ossia la versione finale del sistema operativo proprio per gli sviluppatori. Dopo 8 beta, i tempi sono davvero maturi proprio per questo passaggio finale, di solito un preludio anche per la distribuzione del pacchetto software tra gli utenti semplici.

Alla luce di quanto su indicato, quando potrebbe concretizzarsi l’uscita di iOS 14 per tutti gli utenti? Per quanto non ci sia ancora un appuntamento esatto per il rilascio dell’aggiornamento, è molto probabile che proprio in occasione dell’evento di domani sia fornita una pianificazione esatta del via alla distribuzione. Come al solito la disponibilità del corposo pacchetto software, sarà globale e a questo punto potrebbe iniziare entro la fine di settembre.

Se i tempi dell’uscita di iOS 14 dovessero essere confermati, tuttavia, il rilascio del major update avverrebbe in tempi molto simili a quelli di iOS 13 o altre versioni precedenti. Poche ore e dovremmo averne la conferma.