Dimenticate la brillante, e a volte trash, Paola Cortellesi delle commedie all’italiana e abbracciate Petra, una più restia ai rapporti personali, una più “cazz*ta” e solitaria e poi toglietela dal suo sottoscala, dal buio del suo ufficio e dalla polvere delle sue scartoffie, per buttarla nella mischia, faccia a faccia con una ragazzina appena stuprata, il risultato? Una serie tv originale con un personaggio che lo è altrettanto e che si prepara a conquistare il prime time di Sky per molto tempo al fianco di quello che sicuramente diventerà il suo fido compagno.

Prenderà il via da qua e da oggi, 14 settembre, su Sky, Petra, la nuova produzione prodotta con Cattleya – parte di ITV Studios – in associazione con Bartlebyfilm, e che racconterà quattro storie al femminile tinte di giallo traendo ispirazione proprio dalla detective di Barcellona più famosa al mondo, il personaggio creato dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett e apparso per la prima volta in Spagna nel romanzo “Riti di morte”.

A prestare il volto a Petra Delicato, l’Avvocato, ispettrice della mobile di Genova, è proprio Paola Cortellesi che nelle prime immagini della serie appare sola, in una casa in cui vive da due anni e in cui troviamo ancora gli scatoloni di cose che non ha voluto mettere al proprio posto, in compagnia di una serie di grilli che lei tiene in casa per il suo ragno, “il miglior amico dell’uomo” perché non sporca e non chiede niente.

Proprio nella prima puntata in onda oggi,14 settembre, con il titolo “Riti di Morte”, la sua routine sarà messa a dura prova quando una sera si ritrova sola in ufficio e deve farsi carico di un misterioso caso di violenza. Le cose si complicano quando il “marchio” che lo stupratore ha lasciato sulla prima vittima viene ritrovato anche in una seconda.

A quel punto Petra, al fianco del viceispettore Antonio Monte – interpretato da Andrea Pennacchi – poliziotto vecchio stampo prossimo alla pensione e ricco di umanità, in piena contrapposizione con la sua collega, dovrà trovare una soluzione all’intricato giallo. La serie, ambientata a Genova, è diretta da Maria Sole Tognazzi che torna a dirigere Paola Cortellesi dopo Passato prossimo (2003), è scritta da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia. Petra debutta oggi in tv su Sky ma i vecchi abbonati potranno vedere la puntata che è già disponibile on demand da qualche giorno.

In cast e personaggi di Petra troviamo anche: Nicola (ex marito di Petra) DIEGO RIBON; Pessone (Commissario Squadra Mobile) ANTONIO ZAVATTERI; Corona (Capo Squadra Mobile) RICCARDO LOMBARDO; Lorenzo (ex marito di Petra) SIMONE LIBERATI; Iacalone (Pubblico Ministero) NICOLETTA ROBELLO; Erminia (Medico legale) CRISTINA PASINO; Luca (Veterinario) ALESSANDRO TEDESCHI; Valentina (Addestratrice di cani) ALESSIA GIULIANI; Egor (Ispettore di Polizia) CRISTIAN POPA e Amanda (Sorella di Petra) BEATRICE AIELLO.

Photocredit: Luisa Carcavale