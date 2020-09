Le vicende del diavolo di Hells Kitchen si concludono con Daredevil 3 su Rai4. Da lunedì 14 settembre andranno in onda due episodi settimanali della terza e ultima stagione della serie Marvel che ha per protagonista l’avvocato non vedente Matt Murdock.

Il capitolo conclusivo vedere il ritorno del personaggio di Wilson Fisk, accantonato nella scorsa stagione per lasciare spazio alla storyline dedicata alla Mano, Elektra e Punisher – passaggio necessario per portare Daredevil ad unirsi con i supereroi Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist nel crossover The Defenders.

Così, nei primi episodi della terza stagione, dopo che il suo peggior nemico Fisk esce di prigione, Matt si trova davanti a un bivio: decide se continuare a nascondersi dal mondo oppure abbracciare la sua vita in qualità di vigilante. La terza stagione è composta da 13 episodi con Erik Oleson come nuovo showrunner.

Nel cast e personaggi di Daredevil 3 su Rai4 tornano Charlie Cox nel ruolo di Matt Murdock / Daredevil; Deborah Ann Woll interpreta Karen Page; Elden Henson è Franklin “Foggy” Nelson; Joanne Whalley interpreta suor Maggie Grace; Jay Ali è Rahul “Ray” Nadeem, agente dell’FBI incaricato di far parlare Fisk. New entry del cast Wilson Bethel nel ruolo di Benjamin “Dex” Poindexter, ambiguo agente dell’FBI dotato di una mira straordinaria, che tuttavia si rivelerà un pericoloso psicopatico; Stephen Rider as Blake Tower, vice procuratore distrettuale; e Vincent D’Onofrio che torna nel ruolo di Wilson Fisk / Kingpin.

Per quanto riguarda il ritorno di Wilson Fisk / Kingpin, Oleson lo ha definito “più intelligente, più calcolato e più manipolativo” e ha ritenuto che il suo ritorno permettesse di “raccontare una storia che è rilevante per il mondo che ci circonda. Ho guardato allo show come a un modo per esplorare come i governi tiranni manipolano le persone allo scopo di realizzare i propri programmi, causando paura e sfiducia.” Jeph Loeb, presidente della Marvel Television e produttore esecutivo di Daredevil, ha descritto la terza stagione come un ritorno al mondo del crimine. L’approccio narrativo si avvicina molto a serie come Breaking Bad, Game of Thrones, I Sopranos e The Wire.

L’appuntamento con Daredevil 3 su Rai4 è per stasera a partire dalle 21:20. A seguire un nuovo episodio della seconda stagione di Jessica Jones.