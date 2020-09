Buon anno scolastico da Ermal Meta nel ricordo dei 29 bambini e della famosa maestra Margherita. L’artista ha condiviso oggi sui social il suo personale in bocca al lupo ai ragazzi e ai bambini per l’inizio del nuovo anno scolastico, oggi di nuovo sui banchi di scuola.

Tuttavia l’inizio della scuola è stato rimandato al 24 settembre in alcune regioni d’Italia.

Ermal Meta ha condiviso lo scatto della classe della maestra Margherita, citata nella canzone Vietato Morire, immortalata in una foto in bianco e nero insieme ai 29 bambini, anche questi sta i protagonisti dello stesso brano.

Vietato Morire è il singolo che Ermal Meta ha presentato in gara al Festival di Sanremo 2017, nella categoria dei Campioni. Il brano è salito sul podio, al terzo posto, dietro Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani e Che Sia Benedetta di Fiorella Mannoia. Vietato Morire ha anticipato la pubblicazione dell’album omonimo e portato all’Ariston il tema della violenza domestica.

Nella canzone, Ermal Meta accenna anche ai 29 bambini e alla maestra Margherita, di cui oggi condivide una foto sui social. Nel brano, infatti, l’artista canta:

“Ricordo quegli occhi pieni di vita

E il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia

Ricordo la notte con poche luci

Ma almeno là fuori non c’erano i lupi

Ricordo il primo giorno di scuola

29 bambini e la maestra Margherita

Tutti mi chiedevano in coro

Come mai avessi un occhio nero”

“Buon inizio di questo particolare anno scolastico. Forza ragazzi, dimostrate a tutti di essere il vero futuro di questo paese. Un saluto dai 29 bambini e la maestra Margherita”, scrive l’artista che tra i commenti risponde al messaggio di una studentessa e la invita a spegnere il telefono e a seguire le lezioni.