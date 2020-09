La Serie A scalda i motori. E’ ancora la Juventus la principale candidata allo Scudetto. I bianconeri sono pronti a metter le mani sulla Serie A per la decima volta consecutiva. Un record mostruoso destinato a diventare leggenda. L’incognita principale che grava sulla Juventus è il nuovo tecnico Andrea Pirlo che non ha mai allenato: nè in Serie A, nè altrove.

Ma l’organico bianconero è talmente superiore al lotto delle altre contendenti da consegnare a Ronaldo e compagni la palma dei favoriti. L’Inter sarà la principale antagonista dei nove volte consecutive campioni d’Italia. I milanesi potranno giovarsi della continuità di guida tecnica dopo i chiarimenti con Antonio Conte. La rosa dell’Inter consente d’insidiare il primato di Serie A magari fino all’ultima curva.Ma non sempre che Lukaku e compagni abbiano il quid in più che trasforma i secondi, in vincenti.

Inter e Juventus saranno le padrone della Serie A. Le altre rivali non riusciranno ad insidiare questo testa a testa scudetto. Dovranno “accontentarsi” di contendersi i due posti Champions restanti. In questo blocco colloco, in ordine di pronostico, Milan, Napoli e Roma che dunque sarebbe destinata all’Europa League. Il Milan, che ha ben concluso la passata stagione , ha finalmente chiarito l’assetto societario, tecnico ed organizzativo confermando anche Ibra. Il secondo anno di Pioli, può diventare l’anno del ritorno nell’Europa che conta a braccetto con il Napoli del riconfermato Gattuso. Il Napoli è la formazione di vertice maggiormente in transizione, una vera e propria girandola di arrivi e partenze ma con un tecnico che ha saputo governare l’ammutinamento della passata stagione e conquistare la Coppa Italia. La Roma ha cambiato padrone; tante le ambizioni ma l’infortunio di Zaniolo è tegola pesantissima.

Atalanta e Lazio sono fortemente indiziate, nella prossima Serie A, di flop. Il peso della Champions è un glorioso ma piacevole fardello che potrebbe molto gravare in campionato ; ben di più del peso che l’Europa League imporrà a Milan, Napoli e Roma.

Questa la mia griglia a pochi giorni dal calcio d’inizio ed a tre settimane dalla chiusura del mercato. Tutto può ancora cambiare nelle squadre e nei risultati con la speranza che presto i tifosi possano tornare a popolare gli spalti della Serie A.